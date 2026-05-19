Тимчасовий захист українських чоловіків в ЄС під питанням – тривають дискусії щодо змін

У Євросоюзі обговорюють можливі обмеження для окремих категорій українських біженців, остаточних рішень поки не ухвалено.

У Європейському Союзі вважають дискусійним те, що частина військовозобов’язаних українців після перетину кордону автоматично отримує статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Про це заявила спеціальна представниця з питань українців у ЄС Ільва Йоханссон в інтерв’ю Deutsche Welle.

За її словами, на тлі підготовки змін до режиму тимчасового захисту в ЄС держави-члени обговорюють можливі варіанти обмежень для українських чоловіків призовного віку, які виїхали до Євросоюзу.

«Не зовсім логічно виглядає те, що багато військовозобов’язаних чоловіків, які не мають права залишати Україну, лише перетинають кордон — можливо, навіть нелегально — і одразу отримують тимчасовий захист», — заявила Йоханссон.

Вона назвала таку ситуацію «суперечливим сигналом, який Європа надсилає Україні», водночас наголосивши, що ЄС продовжує надавати військову підтримку Україні у протистоянні з Росією.

Йоханссон також підтримала ідею запровадження окремих винятків у правилах надання статусу біженця. Водночас вона зазначила, що дискусії в ЄС тривають, а остаточного консенсусу щодо можливих обмежень поки немає. За її словами, навіть у разі ухвалення таких рішень вони будуть «дуже незначними».

