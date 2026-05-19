  1. У світі
  2. / В Україні

Тимчасовий захист українських чоловіків в ЄС під питанням – тривають дискусії щодо змін

19:55, 19 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Євросоюзі обговорюють можливі обмеження для окремих категорій українських біженців, остаточних рішень поки не ухвалено.
Тимчасовий захист українських чоловіків в ЄС під питанням – тривають дискусії щодо змін
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Європейському Союзі вважають дискусійним те, що частина військовозобов’язаних українців після перетину кордону автоматично отримує статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Про це заявила спеціальна представниця з питань українців у ЄС Ільва Йоханссон в інтерв’ю Deutsche Welle.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, на тлі підготовки змін до режиму тимчасового захисту в ЄС держави-члени обговорюють можливі варіанти обмежень для українських чоловіків призовного віку, які виїхали до Євросоюзу.

«Не зовсім логічно виглядає те, що багато військовозобов’язаних чоловіків, які не мають права залишати Україну, лише перетинають кордон — можливо, навіть нелегально — і одразу отримують тимчасовий захист», — заявила Йоханссон.

Вона назвала таку ситуацію «суперечливим сигналом, який Європа надсилає Україні», водночас наголосивши, що ЄС продовжує надавати військову підтримку Україні у протистоянні з Росією.

Йоханссон також підтримала ідею запровадження окремих винятків у правилах надання статусу біженця. Водночас вона зазначила, що дискусії в ЄС тривають, а остаточного консенсусу щодо можливих обмежень поки немає. За її словами, навіть у разі ухвалення таких рішень вони будуть «дуже незначними».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Європа Україна біженець

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Військовослужбовці отримали право на відрядження до ключових державних органів під час воєнного стану

Володимир Зеленський оновив підхід до кадрової політики в державних органах: військовослужбовці отримують пріоритет у заміщенні посад в Офісі Президента, РНБО та регіональних адміністраціях.

Уряд підвищив гранти для бізнесу до 2,5 млн гривень і змінив правила їх отримання

Кабмін ухвалив постанову, якою оновлено механізм державної грантової підтримки бізнесу та затверджено новий Порядок надання грантів на започаткування або масштабування власної справи.

Велика Палата ВС вирішить, чи можна стягувати мільйонні борги за електроенергію на ТОТ

ВС поставив під сумнів можливість використання даних комерційного обліку, сформованих на ТОТ, для стягнення заборгованості за небаланси електроенергії.

ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення для судді Людмили Салтан, яку ВАКС засудив за хабар

ВРП не задовольнила скаргу судді, змінивши лише юридичну аргументацію рішення

Верховний Суд пояснив, як розрахувати середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні

Верховний Суд актуалізував формулу розрахунку компенсацій за несвоєчасну індексацію грошового забезпечення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]