Временная защита украинских мужчин в ЕС под вопросом — продолжаются дискуссии об изменениях

В Евросоюзе обсуждают возможные ограничения для отдельных категорий украинских беженцев, окончательных решений пока не принято.

В Европейском Союзе считают спорным тот факт, что часть военнообязанных украинцев после пересечения границы автоматически получает статус временной защиты в странах ЕС. Об этом заявила специальный представитель по вопросам украинцев в ЕС Ильва Йоханссон в интервью Deutsche Welle.

По ее словам, на фоне подготовки изменений в режим временной защиты в ЕС государства-члены обсуждают возможные варианты ограничений для украинских мужчин призывного возраста, которые выехали в Евросоюз.

«Не совсем логично выглядит то, что многие военнообязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, лишь пересекают границу — возможно, даже нелегально — и сразу получают временную защиту», — заявила Йоханссон.

Она назвала такую ситуацию «противоречивым сигналом, который Европа посылает Украине», одновременно подчеркнув, что ЕС продолжает оказывать военную поддержку Украине в противостоянии с Россией.

Йоханссон также поддержала идею введения отдельных исключений в правилах предоставления статуса беженца. В то же время она отметила, что дискуссии в ЕС продолжаются, а окончательного консенсуса относительно возможных ограничений пока нет. По ее словам, даже в случае принятия таких решений они будут «очень незначительными».

