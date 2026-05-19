Временная защита украинских мужчин в ЕС под вопросом — продолжаются дискуссии об изменениях

19:55, 19 мая 2026
В Евросоюзе обсуждают возможные ограничения для отдельных категорий украинских беженцев, окончательных решений пока не принято.
В Европейском Союзе считают спорным тот факт, что часть военнообязанных украинцев после пересечения границы автоматически получает статус временной защиты в странах ЕС. Об этом заявила специальный представитель по вопросам украинцев в ЕС Ильва Йоханссон в интервью Deutsche Welle.

По ее словам, на фоне подготовки изменений в режим временной защиты в ЕС государства-члены обсуждают возможные варианты ограничений для украинских мужчин призывного возраста, которые выехали в Евросоюз.

«Не совсем логично выглядит то, что многие военнообязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, лишь пересекают границу — возможно, даже нелегально — и сразу получают временную защиту», — заявила Йоханссон.

Она назвала такую ситуацию «противоречивым сигналом, который Европа посылает Украине», одновременно подчеркнув, что ЕС продолжает оказывать военную поддержку Украине в противостоянии с Россией.

Йоханссон также поддержала идею введения отдельных исключений в правилах предоставления статуса беженца. В то же время она отметила, что дискуссии в ЕС продолжаются, а окончательного консенсуса относительно возможных ограничений пока нет. По ее словам, даже в случае принятия таких решений они будут «очень незначительными».

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Военнослужащие получили право на командировку в ключевые государственные органы во время военного положения

Владимир Зеленский обновил подход к кадровой политике в государственных органах: военнослужащие получают приоритет в замещении должностей в Офисе Президента, СНБО и региональных администрациях.

Правительство повысило гранты для бизнеса до 2,5 млн гривен и изменило правила их получения

Кабмин принял постановление, которым обновлен механизм государственной грантовой поддержки бизнеса и утвержден новый Порядок предоставления грантов на открытие или масштабирование собственного дела.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание для судьи Людмилы Салтан, которую ВАКС осудил за взятку

ВСП не удовлетворил жалобу судьи, изменив лишь юридическую аргументацию решения.

Верховный Суд объяснил, как рассчитать средний заработок за время задержки расчета при увольнении

Верховный Суд актуализировал формулу расчета компенсаций за несвоевременную индексацию денежного обеспечения.

