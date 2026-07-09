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«Где заканчивается мобилизация и начинается беззаконие» — Лубинец требует проверки после появления видео о мобилизации мужчин с признаками заболеваний

07:54, 9 июля 2026
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Омбудсмен обратился в Черновицкий областной ТЦК и СП в связи с видео, на котором запечатлены мужчины с видимыми проблемами со здоровьем.
«Где заканчивается мобилизация и начинается беззаконие» — Лубинец требует проверки после появления видео о мобилизации мужчин с признаками заболеваний
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о необходимости проверки возможных нарушений прав человека во время мобилизационных мероприятий в Черновцах после появления в социальных сетях видео, на котором, по его словам, видны мужчины с видимыми признаками проблем со здоровьем.

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В ходе мониторинга социальных сетей представительница Уполномоченного в Черновицкой области Ирина Исопенко обнаружила видео, на котором мужчин выводят из сборного пункта для дальнейшей доставки, вероятно, в воинские части. По словам Лубинеца, среди них есть люди с видимыми признаками проблем со здоровьем.

В связи с этим представительница омбудсмена направила официальный запрос в Черновицкий областной ТЦК и СП. В документе содержится требование установить личности лиц, запечатленных на видео, предоставить информацию о времени их доставки и выбытия из сборного пункта, результатах прохождения военно-врачебной комиссии, документах о годности к военной службе, а также сообщить, куда именно их направили.

Дмитрий Лубинец заявил, что требует установить все обстоятельства происшествия и дать четкие ответы.

«Невооруженным глазом видно, что нескольким людям, запечатленным на видео, нужна помощь, а не мобилизация. Здравый смысл не может уступать слепому выполнению плана. Где заканчивается мобилизация и начинается беззаконие? Человек едва идет, но его не отпускают домой. Кто взял на себя ответственность за это решение? В погоне за количеством мобилизованных государство не имеет права закрывать глаза на состояние здоровья людей, законность решений ВЛК и соблюдение прав тех, кого отправляют в учебные центры», — отметил Лубинец.

Кроме того, Лубинец заявил о необходимости системной реформы мобилизационных процедур. По его мнению, люди не должны доказывать свои права уже после задержания, а территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны работать как сервисные учреждения, а не места несвободы.

В то же время омбудсмен подчеркнул, что мобилизация необходима для страны, находящейся в состоянии войны, однако подходы к ее проведению, по его словам, требуют системных изменений с соблюдением прав и достоинства человека.

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ТЦК мобилизация Дмитрий Лубинец

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