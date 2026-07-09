Военнослужащего признали виновным в собственной неосторожности после отравления: суд отменил выводы и обязал провести новое расследование

Суд признал, что расследование несчастного случая было проведено с нарушением установленной процедуры и без полного выяснения обстоятельств.

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Ивано-Франковский окружной административный суд частично удовлетворил административный иск военнослужащего, который обжаловал приказ воинской части о результатах служебного расследования его травмы.

Обстоятельства дела

Военнослужащий обратился в суд с административным иском к воинской части, в котором просил:

признать противоправным и отменить приказ «О результатах проведения служебного расследования по факту получения травмы старшим солдатом» от 9 июля 2025 года;

обязать воинскую часть назначить повторное служебное расследование.

Истец обосновывал свои требования тем, что 24 июня 2025 года, находясь в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой области и принимая непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, во время отдыха в блиндаже получил отравление неизвестным веществом. По результатам служебного расследования, оформленного приказом командира воинской части от 9 июля 2025 года, установлено, что истец получил небоевую травму, связанную с исполнением обязанностей военной службы, но не связанную с защитой Родины, а причиной травмы признана его собственная неосторожность и невнимательность. На основании указанного приказа была выдана справка об обстоятельствах травмы от 9 июля 2025 года.

Истец обратился в воинскую часть с заявлением о проведении повторного служебного расследования и внесении изменений в справку об обстоятельствах травмы, однако ему было отказано письмом от 10 сентября 2025 года со ссылкой на то, что травма не является следствием вооруженной агрессии Российской Федерации и оснований для повторного расследования нет.

Судом установлено, что истец имеет право на льготы, предусмотренные законодательством Украины для ветеранов войны — участников боевых действий. Согласно справке военной части, истец в период с 21 марта 2025 года по 25 июня 2025 года принимал участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины. Согласно первичной медицинской карте от 25 июня 2025 года, диагноз — отравление неизвестным веществом, вероятно, суррогатом алкоголя, состояние после клинической смерти. Госпитальной военно-врачебной комиссией 14 октября 2025 года сделан вывод о том, что травма связана с исполнением обязанностей военной службы. По степени тяжести травма относится к тяжким.

Что решил суд

Ивано-Франковский окружной административный суд рассмотрел дело № 300/7285/25 и принял решение удовлетворить административный иск частично.

Суд признал противоправным и отменил приказ командира воинской части от 9 июля 2025 года «О результатах проведения служебного расследования по факту получения травмы старшим солдатом» и обязал воинскую часть провести специальное расследование группового несчастного случая с военнослужащим, а именно по факту получения травмы истцом в соответствии с требованиями Инструкции о расследовании и учете несчастных случаев с военнослужащими, профессиональных заболеваний и аварий в Вооруженных Силах Украины, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 27 октября 2021 года № 332, с учетом правовой оценки, данной судом в решении.

В удовлетворении остальных требований отказано.

Суд отметил, что несчастный случай, произошедший 24 июня 2025 года в районе населенного пункта Рай-Александровка, является групповым несчастным случаем, и служебное расследование по факту травмирования должно быть проведено с учетом требований раздела III Инструкции № 332.

Суд пришел к выводу, что служебное расследование было проведено без учета всех обстоятельств, поверхностно, с вынесением преждевременных заключений и вопреки процедуре, установленной Инструкцией № 332, поскольку групповой несчастный случай должен был расследоваться в соответствии с разделом III Инструкции № 332.

Суд отметил, что заключение комиссии о получении травмы в результате собственной неосторожности истца не подтверждено надлежащими и допустимыми доказательствами, поскольку материалы расследования не содержат объективных данных о нарушении истцом требований безопасности или совершении им конкретных действий, которые находились бы в прямой причинно-следственной связи с наступлением несчастного случая.

Суд отметил, что в рамках рассмотрения данного административного дела суд не устанавливает, связан ли несчастный случай с защитой Родины, поскольку в соответствии с нормами Инструкции № 332 формирование соответствующих заключений возложено именно на воинские части, то есть такие полномочия носят дискреционный характер.

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