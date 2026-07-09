Блоггеры запугивают выпускников из Украины: почему окончание бакалавриата не мешает парням до 23 лет поехать за границу

Фейк из ТикТок: правда ли, что выпускников бакалавриата 2004 года рождения не выпускают за границу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Может ли парень 2004 года рождения, который уже закончил бакалавриат, но еще не поступил в магистратуру, законно выехать за границу во время военного положения? Этот вопрос в последнее время все чаще возникает среди молодежи и их родителей. Причина – распространение спорных советов в социальных сетях и многочисленные ошибочные утверждения о том, что после завершения обучения право на выезд автоматически утрачивается.

В действительности действующее законодательство устанавливает другие правила. Для мужчин от 18 до 22 лет включительно возможность пересечения государственной границы зависит не от обучения, отсрочки или статуса военного учета, а прежде всего от возраста.

Что говорит закон

Порядок пересечения государственной границы во время военного положения определяют Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 №57. Именно в эти правила Кабинет Министров внес специальную норму в отношении мужчин молодого возраста.

В пункте 2-1 Правил предусмотрено, что во время действия военного положения ограничения на выезд за пределы Украины не распространяются на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет включительно, за исключением отдельных случаев, определенных пунктом 2-14 настоящих Правил.

Ключевой в этой норме является сама формулировка «до 22 лет включительно». Юристы обращают внимание, что законодатель связывает право на выезд исключительно с возрастом. Другими словами, мужчина может воспользоваться этой нормой ко дню, когда ему исполнится 23 года. Именно поэтому молодой человек 2004 года рождения, которому еще не исполнилось 23 года, имеет право пересечь государственную границу независимо от того, является ли он студентом на момент выезда.

Влияет ли завершение обучения

Один из самых часто задаваемых вопросов касается именно выпускников бакалавриата. Многие считают, что после получения диплома право на выезд автоматически прекращается до поступления в магистратуру. На самом деле, такая позиция не соответствует действующему законодательству. Для мужчин в возрасте до 23 лет не имеет правового значения:

учатся ли они в учебном заведении,

получили ли диплом бакалавра,

поступили ли в магистратуру,

имеют ли отсрочку от призыва, или вообще пользуются какими-либо основаниями для отсрочки, предусмотренными Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»,

находятся ли они на военном учете как военном учете.

Все эти обстоятельства приобретают значение уже после достижения лицом 23-летнего возраста, когда к нему применяются общие правила пересечения государственной границы во время военного положения.

Иными словами, окончание обучения само по себе не лишает права на выезд мужчины, которому еще не исполнилось 23 года.

К примеру, парень родился в 2004 году. В июне 2026 года он успешно закончил бакалавриат, получил диплом и планирует поступать в магистратуру только осенью. В течение лета он уже не является соискателем образования. Несмотря на это, сам факт отсутствия статуса студента не означает автоматического запрета на выезд. Если ему еще не исполнилось 23 года, он пользуется специальной нормой постановления Кабинета Министров №57 и может пересечь государственную границу при соблюдении других требований законодательства. Именно поэтому увязывать право на выезд только с непрерывностью обучения – юридически неправильно.

Какие документы нужно иметь для выезда

Несмотря на то, что для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно действует отдельное правило пересечения государственной границы, это не означает, что пограничный контроль они проходят без проверки документов. Перед поездкой следует убедиться, что все необходимые документы оформлены должным образом. Как правило, пограничники проверяют: действующий паспорт гражданина Украины для выезда за границу, военно-учетный документ.

После цифровизации военного учета бумажный документ не является единственно возможным вариантом. Данные могут подтверждаться электронным военно-учетным документом, сформированным через приложение «Резерв+», если оно содержит актуальную информацию о пребывании лица на военном учете. В то же время, еще до поездки следует проверить актуальность своих военно-учетных данных, ведь именно несоответствие информации или наличие отметок о нарушении военного учета нередко становятся причиной дополнительных проверок на границе.

Могут ли отказать в выезде парню, которому еще не исполнилось 23 года

Сам по себе возраст до 23 лет не означает, что пересечь государственную границу можно при любых обстоятельствах. Пограничники по-прежнему проверяют законность выезда и имеют право отказать в пропуске, если существуют основания, предусмотренные законодательством. В частности, проблемы могут возникнуть, если:

лицо не имеет действующего паспорта для выезда за границу,

военно-учетный документ отсутствует или содержит сведения, требующие дополнительной проверки

в реестрах есть информация о пребывании лица в розыске

есть другие ограничения, предусмотренные законодательством.

Именно поэтому перед д поездкой следует проверить актуальность своих данных в приложении «Резерв+» и убедиться, что документы не нуждаются в обновлении.

На что обратить внимание перед поездкой

Также перед пересечением государственной границы желательно: проверить срок действия загранпаспорта, убедиться, что военно-учетный документ действителен и содержит актуальные данные; проверить информацию в приложении «Резерв+», при необходимости уточнить информацию в органах Государственной пограничной службы. Это позволит избежать недоразумений непосредственно при прохождении пограничного контроля.

Следовательно, мужчина, которому еще не исполнилось 23 года, не теряет права на выезд за границу только потому, что окончил бакалавриат и еще не поступил в магистратуру. Действующие Правила пересечения государственной границы связывают возможность выезда прежде всего с возрастом, а не со статусом студента или наличием отсрочки от мобилизации. Именно поэтому для молодого человека 2004 года рождения, которому еще не исполнилось 23 года, отсутствие обучения летом между завершением бакалавриата и поступлением в магистратуру не является основанием для отказа в выезде за пределы Украины.

При наличии необходимых документов он может воспользоваться правом на пересечение государственной границы в соответствии с пунктом 2-1 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины № 57 от 27 января 1995 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.