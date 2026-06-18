Судові документи тепер у смартфоні: Дія запускає онлайн-виконавчі листи

У Дії відкрито набір тестувальників нового цифрового сервісу.

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У застосунку «Дія» незабаром з’явиться можливість отримувати виконавчі документи онлайн без відвідування суду. Для перевірки функціоналу перед запуском відкрито набір тестувальників. Про це повідомили в «Дії».

У межах подальшої цифровізації судових сервісів у «Дії» планують запровадити можливість отримання виконавчих документів онлайн — без паперових заяв та додаткових звернень до суду.

Що таке виконавчий документ

Виконавчий документ є підставою для примусового виконання рішення суду. Йдеться, зокрема, про стягнення коштів, майна або виконання інших зобов’язань боржником.

Після впровадження сервісу користувачі зможуть отримувати такі документи онлайн, автоматично формувати заяви та відстежувати статус виконання судового рішення безпосередньо в застосунку.

Хто може долучитися до бета-тестування

У «Дії» відкрили запис на тестування нового сервісу. Долучитися можуть користувачі, які відповідають таким умовам:

є громадянами України з верифікованим РНОКПП

є позивачами у справі (не представниками та не адвокатами)

мають активований Дія.Підпис

мають судове рішення 2026 року, яке набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню

ще не отримували виконавчий лист за цим рішенням

Як зареєструватися

Для участі в тестуванні необхідно перейти за відповідним посиланням та зареєструватися на бета-тестування.

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