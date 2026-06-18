Як органам влади отримати інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно передбачає, що доступ користувачів до Державного реєстру прав надається на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором Реєстру.

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Відповідно до норм статті 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою, загальнодоступною та платною, крім випадків, передбачених цим Законом. Про це нагадало Управління державної реєстрації Хмельницького МРУ Мін'юсту.

Проте, для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, приватних виконавців, арбітражних керуючих, адвокатів, нотаріусів інформація з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб’єктом права чи за об’єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав, за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (зі змінами) (далі – Порядок), у пункті 3 передбачає, що доступ користувачів до Державного реєстру прав надається (припиняється) на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором Реєстру, крім випадку надання посадовим особам державних органів автоматизованого доступу з використанням програмних засобів ведення інформаційно-комунікаційних систем відповідних державних органів за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Державного реєстру прав.

Доступ до Державного реєстру прав за допомогою прикладного програмного інтерфейсу надається виключно посадовим особам державних органів та забезпечується технічним адміністратором Реєстру у режимі реального часу в електронному вигляді інформаційно-комунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

Згідно з пунктом 1 наказу Міністерства юстиції України від 25.06.2015 № 1059/5 (зі змінами), адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України визначено державне підприємство «Національні інформаційні системи».

Технічний адміністратор Державного реєстру прав укладає договір, зокрема, у разі, коли користувачем є посадова особа державного органу, органу місцевого самоврядування, - з відповідним органом, у якому працює такий користувач.

Пунктом 7 Порядку передбачено, що надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі з безпосереднім доступом до Реєстру забезпечується за допомогою програмних засобів його ведення шляхом здійснення користувачем пошуку відомостей Державного реєстру прав, завантаження та перегляду в електронній формі для їх подальшого використання, зокрема друку.

Пошук відомостей Державного реєстру прав здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1141.

Формування інформації з Державного реєстру прав в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення Реєстру залежно від зазначених користувачем параметрів пошуку (наприклад за об’єктом нерухомого майна або суб’єктом речового права).

Для отримання інформації з Державного реєстру прав користувач також обов’язково зазначає підставу її отримання (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження), реквізити договору про надання правової допомоги тощо).

Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від місцезнаходження майна.

Таким чином, наприклад, якщо в органі місцевого самоврядування який є суб’єктом державної реєстрації прав наявний державний реєстратор прав він не може безоплатно надавати інформацію з Державного реєстру прав посадовим особам цього органу місцевого самоврядування, а також іншим органам влади, правоохоронним органам чи будь-яким іншим особам для яких законодавство передбачає можливість отримання безпосереднього доступу до Реєстру.

«Звертаємо увагу, що державні органи, органи місцевого самоврядування зобов’язані негайно, але не пізніше двох робочих днів письмово повідомити технічному адміністраторові про необхідність скасування ідентифікаторів доступу до Державного реєстру прав користувачів, які припинили трудові відносини з ним, а також негайно звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для скасування відповідного кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (пункт 4 Порядку)», - додали у Мін’юсті.

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