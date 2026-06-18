Как органам власти получить информацию из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество

Порядок доступа к Государственному реестру прав на недвижимое имущество предусматривает, что доступ пользователей к Реестру предоставляется на основании договора, заключенного с техническим администратором Реестра.

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Согласно нормам статьи 32 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях, содержащаяся в Государственном реестре прав, является открытой, общедоступной и платной, за исключением случаев, предусмотренных этим Законом. Об этом напомнило Управление государственной регистрации Хмельницкого МРУ Минюста.

Однако для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, органов Национальной полиции, органов прокуратуры, органов Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального банка Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, частных исполнителей, арбитражных управляющих, адвокатов, нотариусов информация из Государственного реестра прав в связи с осуществлением ими полномочий, определенных законом, предоставляется по субъекту права или по объекту недвижимого имущества в электронной форме путем непосредственного доступа к Реестру при условии идентификации соответствующего должностного лица с помощью квалифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями Закона Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Порядок доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1127 (с изменениями), в пункте 3 предусматривает, что доступ пользователей к Реестру предоставляется (прекращается) на основании договора, заключенного с техническим администратором Реестра, кроме случая предоставления должностным лицам государственных органов автоматизированного доступа с использованием программных средств информационно-коммуникационных систем соответствующих государственных органов посредством прикладного программного интерфейса Реестра.

Доступ к Реестру через API предоставляется исключительно должностным лицам государственных органов и обеспечивается техническим администратором в режиме реального времени в электронной форме с применением средств технической и криптографической защиты информации в соответствии с Законом Украины «О защите информации в информационно-коммуникационных системах».

Согласно приказу Министерства юстиции Украины от 25.06.2015 № 1059/5 (с изменениями), администратором единых и государственных реестров, создание и функционирование которых относится к компетенции Минюста, определено государственное предприятие «Национальные информационные системы».

Технический администратор Реестра заключает договор, в частности, в случае, когда пользователем является должностное лицо государственного органа или органа местного самоуправления, — с соответствующим органом, в котором работает такой пользователь.

Пункт 7 Порядка предусматривает, что предоставление информации из Реестра в электронной форме с непосредственным доступом обеспечивается программными средствами его ведения путем поиска сведений, их загрузки и просмотра в электронной форме для дальнейшего использования, включая печать.

Поиск сведений осуществляется в соответствии с Порядком ведения Реестра, утвержденным постановлением Кабмина от 26.10.2011 № 1141.

Формирование информации в электронной форме осуществляется автоматически в зависимости от параметров поиска, указанных пользователем (например, по объекту недвижимости или субъекту вещного права).

Для получения информации пользователь также обязан указать основание ее получения (нормы закона и реквизиты дела, реквизиты договора о предоставлении правовой помощи и т. д.).

Информация предоставляется независимо от местонахождения имущества.

Таким образом, например, если в органе местного самоуправления, являющемся субъектом государственной регистрации прав, есть государственный регистратор, он не может бесплатно предоставлять информацию из Реестра должностным лицам этого же органа, а также другим органам власти, правоохранительным органам или любым иным лицам, для которых законом предусмотрена возможность непосредственного доступа к Реестру.

«Обращаем внимание, что государственные органы и органы местного самоуправления обязаны немедленно, но не позднее двух рабочих дней письменно уведомить технического администратора о необходимости отмены идентификаторов доступа пользователей Реестра, прекративших трудовые отношения, а также немедленно обратиться к квалифицированному поставщику электронных доверительных услуг для отмены соответствующего квалифицированного сертификата открытого ключа», — добавили в Минюсте.

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