Правительство расширило мораторий на проверки для части предприятий

Бизнес сможет сосредоточиться на восстановлении, а не на прохождении контрольных процедур.

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Правительство расширило действие моратория на проведение мероприятий государственного надзора (контроля) с целью поддержки бизнеса, пострадавшего вследствие боевых действий. Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета Министров Украины от 13.03.2022 №303 «О прекращении мероприятий государственного надзора (контроля) в условиях военного положения».

Основанием для уточнения подходов также определяется постановление Кабинета Министров Украины от 28.01.2026 №121, которым был изменён подход к применению моратория в отношении отдельных видов контрольных мероприятий.

Отныне контролирующие органы не будут осуществлять проверки в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, в частности тех, которые:

уничтожены или повреждены вследствие боевых действий;

расположены на территориях активных или возможных боевых действий, а также на временно оккупированных территориях;

находятся на территориях рискованного земледелия;

расположены на территориях, загрязнённых или вероятно загрязнённых взрывоопасными предметами.

Также введён запрет на проведение проверок относительно выполнения распорядительных документов об устранении нарушений требований законодательства, если такие документы были выданы по результатам проверок, состоявшихся до 24 февраля 2022 года.

Предусмотрен полный запрет проверок в случаях, когда нарушения касаются объектов недвижимого имущества, которые:

внесены в Государственный реестр повреждённого или уничтоженного имущества;

расположены на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях;

находятся на территориях рискованного земледелия;

расположены на территориях, загрязнённых или вероятно загрязнённых взрывоопасными предметами.

Одновременно уточнено право субъектов хозяйствования инициировать контрольное мероприятие по собственному желанию — с целью проверки выполнения ранее выданных предписаний об устранении нарушений требований законодательства, в частности в сфере экологического законодательства.

В то же время государственный контроль сохраняется в сферах, касающихся:

жизни и здоровья людей;

защиты окружающей среды;

безопасности государства;

выполнения международных обязательств.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон «Об основных принципах государственного надзора» (№14030), который предусматривает коренное изменение подходов к контролю. Речь идёт об отказе от карательной модели, которая, по оценкам, сопровождалась более чем 500 тысячами проверок ежегодно, штрафами на сумму до €2 млрд и падением прямых иностранных инвестиций на 20% в 2025 году.

Новый подход вводит институт независимого аудита: предприниматели смогут самостоятельно инициировать проверку для выявления и устранения нарушений без применения санкций, если это сделано до планового контроля.