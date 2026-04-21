Предприниматели смогут избегать штрафов: как будет работать новая система проверок бизнеса

20:07, 21 апреля 2026
Проверки станут реже, а бизнес получит больше возможностей для избежания санкций через аудит.
Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4840-IX, который предусматривает обновление системы государственного надзора и повышение прозрачности аудита.
Документ гармонизирует процедуры контроля с европейскими стандартами и закладывает основу для перехода к риск-ориентированной модели проверок бизнеса.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла закон «Об основных принципах государственного надзора» (№14030), который предусматривает коренное изменение подходов к контролю. Речь идет об отходе от карательной модели, которая, по оценкам, сопровождалась более чем 500 тысячами проверок ежегодно, штрафами на сумму до €2 млрд и падением прямых иностранных инвестиций на 20% в 2025 году.

Новый подход вводит институт независимого аудита: предприниматели смогут самостоятельно инициировать проверку для выявления и устранения нарушений без применения санкций, если это сделано до планового контроля.

Одновременно предусмотрено создание единой информационной системы с рейтингом предприятий по уровню риска, который будет определяться с учетом масштабов деятельности, истории нарушений и потенциальных последствий.

В зависимости от начисленных баллов бизнес будут относить к трем категориям риска — высокого, среднего или незначительного. Это напрямую будет влиять на частоту проверок: не чаще одного раза в год для высокого риска, раз в три года — для среднего и раз в пять лет — для незначительного. При отсутствии нарушений и наличии положительного аудита интервалы могут быть увеличены.

Дополнительным инструментом снижения давления станет страхование ответственности за вред окружающей среде или третьим лицам — в таком случае проверки для части предприятий будут проводиться реже.

Закон также обязывает органы государственного надзора ежегодно до 1 февраля публиковать отчеты о выполнении планов проверок с объяснением причин невыполненных мероприятий. В то же время бизнес получит право на бесплатные индивидуальные консультации от контролирующих органов, которые можно будет использовать как аргумент во время проверок или в суде.

Отдельно урегулирован вопрос приостановления деятельности предприятий: такие решения возможны исключительно через суд и только в случае угрозы жизни, здоровью людей или окружающей среде. После устранения нарушений работу можно будет восстановить в сжатые сроки.

Документ также четко разграничивает законные основания для недопуска инспекторов и случаи незаконного воспрепятствования проверкам, а также вводит сокращенную судебную процедуру в спорах о допуске к контролю.

Кроме того, бизнес получает расширенные возможности для судебной защиты: решения органов надзора можно обжаловать, а причиненный ущерб — возмещать за счет бюджета. В случае систематического признания действий инспектора противоправными предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Ожидается, что реализация закона станет основой перехода к сервисной модели государственного надзора, однако фактические изменения будут зависеть от подзаконных актов, запуска цифровой инфраструктуры и темпов внедрения реформы.

