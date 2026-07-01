Польша с 1 июля изменила правила для украинских беженцев: кто потерял право на помощь

Польша прекратила оплачивать проживание большинства украинских беженцев в центрах размещения

Фото: halogorlice.info

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С 1 июля в Польше вступили в силу новые ограничения относительно пребывания в центрах коллективного размещения (OZZ), в том числе для украинских беженцев. Отныне государство прекращает финансировать проживание большинства граждан Украины в таких учреждениях, продолжая поддерживать лишь отдельные категории лиц, пишет tvn24.pl.

Изменения стали очередным этапом постепенного сворачивания программ помощи украинцам, прибывшим в Польшу после начала полномасштабной войны. Еще в марте польские власти приняли закон, который ограничил ряд социальных выплат, а теперь ввели новые правила проживания.

По данным Министерства внутренних дел и администрации Польши, до 1 июля бесплатным проживанием в центрах пользовались почти 11 тысяч человек, половину из которых составляли дети. В ведомстве объясняют это решение тем, что большинство украинцев уже трудоустроились, поэтому специальная программа поддержки постепенно прекращается.

Бесплатно проживать в центрах и дальше смогут люди с инвалидностью, беременные женщины, пенсионеры, которые не получают польскую пенсию и не имеют семьи в Польше, а также некоторые другие уязвимые категории.

В то же время новые правила затронут около 40% нынешних жителей центров.

Право на бесплатное проживание теряют:

украинки с детьми (старше одного года);

пожилые люди, получающие польскую пенсию (даже минимальную).

По оценкам руководителей центров размещения, многим из них придется искать другое жилье, хотя из-за низких доходов они не могут позволить себе арендовать квартиру.

Правозащитники и благотворительные организации предупреждают, что часть украинских беженцев рискует остаться без жилья. Омбудсмен Польши Марцин Венцек обратился в Министерство семьи, труда и социальной политики с призывом оценить последствия новых правил, отметив, что ограничение доступа к центрам может ухудшить условия жизни людей, находящихся под временной защитой, и увеличить риск бездомности.

Правительство Польши заверяет, что наиболее сложные случаи будут рассматриваться индивидуально. Министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Демьянович-Бонк сообщила, что местные органы власти уже получили рекомендации по предоставлению дополнительной помощи семьям с детьми, а также готовятся законодательные изменения, которые должны гарантировать право детей на проживание в центрах коллективного размещения.

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