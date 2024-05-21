Оновлено порядок прийому на навчання магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування». Про це повідомляє Національне агентство з питань державної служби.
Запроваджено загальне правило дистанційного подання документів для вступу на навчання (на електронну адресу приймальної комісії закладу вищої освіти) – у разі введення правового режиму надзвичайного стану, правового режиму воєнного стану, встановлення режиму надзвичайної ситуації, карантину.
Строк зарахування здобувачів вищої освіти на навчання – до 30 серпня (щороку).
Відрахування здійснюватиметься з підстав, визначених Законом «Про вищу освіту» (завершення навчання, власне бажання, переведення до іншого закладу освіти, невиконання індивідуального навчального плану, порушення умов договору (контракту) тощо).
Крім того, відраховується здобувач вищої освіти, який навчався за державним замовленням і припинив перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування (крім випадків скорочення чисельності або штату державних службовців, скорочення посади, реорганізації, ліквідації державного органу). Але такі здобувачі освіти можуть продовжити навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб.
Відшкодування до державного бюджету коштів за незавершене навчання (за державним замовленням) відбуватиметься лише в тому випадку, якщо здобувач освіти зарахований для повторного здобуття вищої освіти (за тим самим ступенем освіти, на умовах державного замовлення). Відповідна процедура відшкодування врегульована законодавством.
У 2024 році конкурсний відбір на навчання магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» проводитиметься:
Для вступу на навчання подаються такі документи:
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