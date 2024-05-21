Оновлено порядок прийому на навчання магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

Запровадили загальне правило дистанційного подання документів для вступу на навчання у разі введення надзвичайного стану, воєнного стану, встановлення режиму надзвичайної ситуації або карантину.

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування». Про це повідомляє Національне агентство з питань державної служби.

Запроваджено загальне правило дистанційного подання документів для вступу на навчання (на електронну адресу приймальної комісії закладу вищої освіти) – у разі введення правового режиму надзвичайного стану, правового режиму воєнного стану, встановлення режиму надзвичайної ситуації, карантину.

Строк зарахування здобувачів вищої освіти на навчання – до 30 серпня (щороку).

Відрахування здійснюватиметься з підстав, визначених Законом «Про вищу освіту» (завершення навчання, власне бажання, переведення до іншого закладу освіти, невиконання індивідуального навчального плану, порушення умов договору (контракту) тощо).

Крім того, відраховується здобувач вищої освіти, який навчався за державним замовленням і припинив перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування (крім випадків скорочення чисельності або штату державних службовців, скорочення посади, реорганізації, ліквідації державного органу). Але такі здобувачі освіти можуть продовжити навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб.

Відшкодування до державного бюджету коштів за незавершене навчання (за державним замовленням) відбуватиметься лише в тому випадку, якщо здобувач освіти зарахований для повторного здобуття вищої освіти (за тим самим ступенем освіти, на умовах державного замовлення). Відповідна процедура відшкодування врегульована законодавством.

У 2024 році конкурсний відбір на навчання магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» проводитиметься:

для осіб, які мають освіту бакалавра, – за результатами єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту;

для осіб, які мають освіту магістра, – за одним з таких варіантів (за вибором вступника): за результатами фахового іспиту з основ економіки та держави і права, вступного іспиту з іноземної мови, що проводяться закладами вищої освіти; за результатами єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту.

Для вступу на навчання подаються такі документи:

заява про вступ за державним замовленням до закладу вищої освіти на навчання (в електронній формі);

кольорова фотокартка;

відомості про документ про вищу освіту (серія, номер, здобутий ступінь освіти) або електронна копія (скан-копія) оригіналу паперового документа про вищу освіту (для документів про вищу освіту, виданих до 2012 року);

електронна копія (скан-копія) оригіналу паперової трудової книжки або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності такого номера з релігійних переконань додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

заява та електронні копії оригіналів паперових документів (скан-копії) мають бути кольоровими та засвідчуються електронним підписом заявника.

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