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За публичное отождествление журналистами адвоката и клиента смогут оштрафовать до 5100 грн

16:07, 21 мая 2024
За публичное, в том числе через СМИ, журналистов, общественные объединения отождествление лицом адвоката и клиента предлагается штрафовать.
За публичное отождествление журналистами адвоката и клиента смогут оштрафовать до 5100 грн
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За публичное, в том числе через журналистов или общественные объединения, адвоката и клиента могут ввести штрафы. Соответствующий законопроект 11279 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по установлению ответственности за нарушение гарантий адвокатской деятельности зарегистрировала в Верховной Раде 21 мая группа народных депутатов во главе с членом Комитета ВР по правовой политике Владимиром Ватрасом, председателем Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергеем Ионушасом и другими.

Так, КУоАП предлагается дополнить статьей 185-16 «Нарушение запрета отождествления адвоката и клиента».

Согласно ей публичное, в том числе через средства массовой информации, журналистов, общественные объединения, профессиональные союзы, отождествление лицом адвоката и клиента, которому таким адвокатом предоставляется профессиональная юридическая помощь, - влечет наложение штрафа на граждан от 1700 до 3400 грн. и на должностных лиц – от 3400 до 5100 грн.

Повторное в течение года нарушение может повлечь штраф до 10 200 грн.

Протокол сможет составлять председатель совета адвокатов области, города Киева или уполномоченный советом член совета адвокатов. Дела смогут рассматривать судьи местных судов.

Как указывают авторы законопроекта, в настоящее время особую остроту приобрела проблема отождествления адвоката с клиентом, что связано, в частности, с резким ростом количества уголовных производств по уголовным правонарушениям, связанным с вооруженной агрессией, а также рассмотрением судебных дел по ограничению прав лиц, связанных с государством.

Каждый такой факт вызывает обеспокоенность в обществе, часто проектируемом на адвокатов, которые выполняя свой профессиональный долг, осуществляют защиту прав и законных интересов своих клиентов.

При этом речь идет не об эпизодических случаях такого отождествления, а о системной проблеме, которая требует своего решения, поскольку наносит ущерб как отдельным адвокатам, так и институту адвокатуры в целом.

Отождествление адвоката с клиентом грубо нарушает требования Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», противоречит международным стандартам независимости адвокатской профессии в демократическом правовом государстве, нарушает гарантии независимости адвокатской деятельности, гарантии каждого на профессиональную правовую помощь и доступ к правосудию, а также давление на адвокатов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей. Такая тенденция разрушительна для основополагающих принципов правового государства, где признается и действует принцип верховенства права, несет угрозу независимости института адвокатуры.

Автор: Наталья Мамченко 

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