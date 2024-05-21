Нет никакого аргумента, который бы помешал партнерам сбивать российские ракеты над Украиной, — Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба призывает партнеров помогать сбивать российские ракеты: Те, кто говорит, что такие действия были бы эскалацией, манипулируют.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет аргументов, которые помешали бы партнерам отражать российские атаки на Украину.

Он отметил, что Украина просит партнеров рассмотреть такую возможность или предоставить необходимые для этого системы ПВО и боевые самолеты с соответствующими техническими возможностями.

"Нет никакого юридического, безопасного или морального аргумента, который стоит на пути к тому, чтобы наши партнеры сбивали российские ракеты над территорией Украины со своей территории. Те, кто говорит, что такие действия были бы эскалацией, манипулируют", – заявил Дмитрий Кулеба на совместной с министершей иностранных дел Германии Анналеной Бербок пресс-конференции в Киеве, передает Укринформ.

Кулеба подчеркнул, что аргумент о "необходимости избегания эскалации" звучал неоднократно, но в течение последних двух лет единственной стороной, которая прибегала к эскалации, является рф.

"Поэтому первое: мы действительно просим партнеров рассмотреть возможности, при которых российские ракеты – не российские самолеты с российскими пилотами на борту, а куски железа, несущие смерть из россии в Украину, – перехватывались бы с территории стран наших партнеров. Есть альтернативное решение: если вы не хотите этого делать, тогда просто дайте нам все необходимые для этого средства, мы разместим их на территории Украины и будем сами перехватывать эти ракеты", - сказал глава МИД Украины.

Кроме того, Кулеба высказался за то, чтобы Украине разрешили использовать предоставленное партнерами оружие для поражения военных целей в рф.

"Если кто-то считает, что мы должны быть в слабой позиции, сидеть и ждать, пока смерть придет за нами, то не дождетесь ни нашей смерти, ни нашей слабости. И лучше быть на стороне Украины, потому что больше мы сможем уничтожить военные цели на территории рф, тем быстрее закончится эта война на территории Украины", – сказал министр.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что союзники боятся эскалации, потому не сбивают российские ракеты над Украиной.

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