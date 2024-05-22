Виділені ліміти споживання електроенергії у Києві 22 травня забезпечать 73% потреб – КМВА

Виділених лімітів вистачить на те, щоб забезпечити світлом в середньому 73% від потреб столиці.

Джерело фото: Chris Leggat / Unsplash

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22 травня у Києві виділених лімітів споживання електроенергії вистачить, щоб забезпечити світлом 73% від потреб столиці. Про це повідомили у Київській міські й військовій адміністрації.

«Виділених лімітів вистачить на те, щоб забезпечити світлом в середньому 73% від потреб столиці.

Але будуть діяти стабілізаційні відключення для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби», - зазначили там.

З 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується.

Раніше стало відомо, чому Укренерго та обленерго вказують різні години відключень електрики – роз’яснення.

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