Трамп нарвался на очередную порцию критики Байдена и удалил в соцсети видео

Экс-президент США Дональд Трамп влип в новый скандал.

Источник фото: REUTERS/Brendan McDermid

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп удалил видео, опубликованное в его аккаунте в соцсети Truth Social, которое содержало упоминание о «едином рейхе» после того, как кампания президента Джо Байдена и другие раскритиковали использование лексики, которая часто ассоциируется с нацистским режимом. Об этом пишет «Reuters».

30-секундное видео, опубликованное днем 20 мая, больше не было доступно на аккаунте ранним утром следующего дня. Лицо, знакомое с ситуацией, подтвердило, что запись была удалена с сайта.

В видеоролике показали положительные изменения в стране в случае победы республиканского кандидата в президенты над демократом Байденом на ноябрьских выборах, с гипотетическими газетными заголовками о процветающей экономике и борьбе с иммиграцией на южной границе.

В двух местах видео текст под большим заглавием говорится «Промышленная сила значительно возросла благодаря созданию объединенного рейха». Текст несколько размыт, поэтому его трудно разобрать с первого взгляда, пишет издание.

Во время предвыборной кампании Трамп сделал ряд высказываний, называя политических врагов «вредителями» и заявляя, что иммигранты, которые нелегально прибыли в страну «отравляют кровь нашей страны». Эти заявления вызвали резкую критику со стороны демократов и некоторых историков, заявивших, что они перекликаются с нацистской риторикой.

Во вторник Байден подверг критике использование слов, которые часто ассоциируют с Третьим рейхом нацистской Германии времен Адольфа Гитлера.

«Это не речь американского президента. Это не речь ни одного американца. Это язык гитлеровской Германии», – сказал Байден.

«У него есть нелепое оправдание, что это сделал сотрудник. Но мы уже знаем, что Трамп лично контролирует свой аккаунт в социальных сетях, потому что он так много хвастался своим контролем», — добавил Байден.

Кэролайн Ливитт, представитель предвыборной кампании Трампа, заявила в понедельник, что видео было создано кем-то вне кампании и распространено сотрудником, который не заметил использование слова «рейх» перед публикацией.

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