Часть Оболонского района в Киеве осталась без света из-за аварии – что известно

Свет прогнозируют вернуть всем домам до 10:00.

Источник фото: Robert Wiedemann / Unsplash

В столице произошла локальная авария на электросетях. В результате этого ряд улиц остались без света.

Как сообщили в ДТЭК Киевские электросети, в настоящее время обесточена часть домов Оболонского района по пр. Оболонский, Героев Днепра, ул. Тимошенко и Зои Гайдай.

«Энергетики уже работают над ее ликвидацией. И прогнозируют вернуть свет всем домам до 10:00», - отметили в ДТЭК.

Отметим, что 22 мая стабилизационные графики не применяются с 07.00 до 18.00.

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