В Киеве мужчину подозревают в поджоге автомобиля учительницы своего сына

Накануне происшествия учительница получила несколько сообщений оскорбительного характера от отца одного из учеников.

У Деснянского района столицы на территории паркинга произошло возгорание автомобиля. Обратившаяся в полицию женщина сообщила, что огонь потушили охранники жилого комплекса. Прибывшие по вызову правоохранители установили, что заявительница работает учителем в учебном заведении.

«В преддверии происшествия она получила несколько сообщений обидного характера от отца одного из ее учеников. Проверив информацию, сотрудники отдела криминальной полиции в тот же день задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался 37-летний уроженец Волынской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения», – пишут в полиции.

Полиция задокументировала повреждение лакокрасочного покрытия капота и пластиковую отделку возле лобового стекла, которые были вызваны пожаром, а накануне от места преступления следователи обнаружили и изъяли пластиковую бутылку с неизвестной зажигательной смесью.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное повреждение имущества.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет заключения.

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