22 травня: яке сьогодні свято та головні події

В Україні та світі відзначають День біткоїн-піци.

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У середу, 22 травня, в Україні та світі відзначають низку подій. Так, як пише «daytoday» по астрономічному календарю сьогодні:

143 день року

223 дня до кінця року

схід сонця 05:01

захід сонця 20:48

тривалість дня 15.48

фаза місяця «повний місяць»

У світі та Україні відзначають:

Всесвітній день Паломи – присвячений одному з найулюбленіших мексиканських коктейлів – Паломі. Ця освіжаюча суміш грейпфрута, лайма і текіли. У цей день відзначають не лише унікальний смак коктейлю, а й його культурне значення в Мексиці.

День біткоїн-піци – це подія про смачний шматочок історії криптовалюти. День біткоїн-піци відзначається щорічно 22 травня, присвячений знаковому моменту в історії цифрових валют.

Міжнародний день «Бути собою» — це щорічне свято, яке заохочує людей сприйняти свою автентичність, відзначати різноманітність і сприяти самосприйняттю та самовираженню. Цей день відзначається щорічно 22 травня і має за мету нагадати про те, що кожна людина унікальна, неповторна та цінна.

Всесвітній день прееклампсії – це щорічна глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про прееклампсію, потенційно небезпечний для життя стан, який може виникнути під час вагітності, пов'язаний з гіпертонічними розладами.

Міжнародний день біологічного різноманіття – мета цієї дати привернути увагу людей на ті проблеми, які пов’язані із збереженням біологічного світу.

Всесвітній день міських фермерів – це свято відзначається 22 травня кожного року.

День Шерлока Холмса відзначається 22 травня.

Всесвітній день готів – щорічно 22 травня світ відзначає неформальне свято представників популярної субкультури готів. Подію започаткували радіодіджеї з Великобританії у 2009 році.

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