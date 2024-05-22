22 травня: яке сьогодні свято та головні події

У середу, 22 травня, в Україні та світі відзначають низку подій. Так, як пише «daytoday» по астрономічному календарю сьогодні:
У світі та Україні відзначають:
Всесвітній день Паломи – присвячений одному з найулюбленіших мексиканських коктейлів – Паломі. Ця освіжаюча суміш грейпфрута, лайма і текіли. У цей день відзначають не лише унікальний смак коктейлю, а й його культурне значення в Мексиці.
День біткоїн-піци – це подія про смачний шматочок історії криптовалюти. День біткоїн-піци відзначається щорічно 22 травня, присвячений знаковому моменту в історії цифрових валют.
Міжнародний день «Бути собою» — це щорічне свято, яке заохочує людей сприйняти свою автентичність, відзначати різноманітність і сприяти самосприйняттю та самовираженню. Цей день відзначається щорічно 22 травня і має за мету нагадати про те, що кожна людина унікальна, неповторна та цінна.
Всесвітній день прееклампсії – це щорічна глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про прееклампсію, потенційно небезпечний для життя стан, який може виникнути під час вагітності, пов'язаний з гіпертонічними розладами.
Міжнародний день біологічного різноманіття – мета цієї дати привернути увагу людей на ті проблеми, які пов’язані із збереженням біологічного світу.
Всесвітній день міських фермерів – це свято відзначається 22 травня кожного року.
День Шерлока Холмса відзначається 22 травня.
Всесвітній день готів – щорічно 22 травня світ відзначає неформальне свято представників популярної субкультури готів. Подію започаткували радіодіджеї з Великобританії у 2009 році.
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