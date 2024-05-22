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США вважають, що рф запустила космічну зброю на шляху американського супутника – ЗМІ

10:02, 22 травня 2024
Російський космічний апарат слідує за американським супутником-розвідником на орбіті.
США вважають, що рф запустила космічну зброю на шляху американського супутника – ЗМІ
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Минулого тижня росія запустила супутник, який, як вважають представники розвідки США, є зброєю, здатною перевіряти та атакувати інші супутники, оскільки російський космічний апарат слідує за американським супутником-розвідником на орбіті.

Про це пише «Reuters» з посиланням на заяву Космічного командування США.

Як пишуть у виданні, російська ракета «Союз» вилетіла з космодрому Плесецьк (рф) 16 травня і вивела на низьку навколоземну орбіту щонайменше 9 супутників. Серед них, зокрема, і COSMOS 2576 − тип російського військового космічного апарату-«інспектора», який американські офіційні особи давно засуджують як такий, що «демонструє безрозсудну поведінку в космосі».

«Ми спостерігали номінальну активність і вважаємо, що це, ймовірно, протикосмічна зброя, здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США», — сказав представник USSPACECOM у заяві «Reuters».

Повідомляється, що американські спецслужби очікували запуску COSMOS 2576 і поінформували союзників про свою оцінку супутника ще до його розгортання в космосі. Останній російський запуск також включав цивільні супутники, які вивели на різні орбіти.

За даними видання, COSMOS 2576 схожий на супутники, які рф запустила у 2019 і 2022 роках, і які США також називали контркосмічною зброєю. Зокрема, супутник 2019 року викинув у космос якийсь об'єкт і пильно стежив за супутником Національного розвідувального управління США (NRO) − розвідувального агентства, яке здійснює нагляд за супутниками-шпигунами.

Зазначається, що станом на вівторок COSMOS 2576 не наближався до американського супутника, але космічні аналітики помітили, що він перебуває в тому ж орбітальному кільці, що й USA 314 − супутник NRO розміром з автобус, запущений у квітні 2021 року.

Видання підкреслює, що розгортання російського супутника відбувається на тлі звинувачень США в тому, що рф розробляє ядерну зброю космічного базування, здатну знищити цілі мережі супутників.

Однак офіційні особи США заявили, що росія не розміщувала ядерну зброю в космосі.

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