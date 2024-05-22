Міністра оборони Італії госпіталізували через біль у грудях

Міністра оборони Італії Гвідо Крозетто терміново госпіталізували після засідання Вищої ради оборони.

Джерело фото: lacnews24

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто був терміново госпіталізований у вівторок після того, як йому стало зле під час засідання Вищої ради оборони. Про це повідомляє News.italy24.

Міністр відчув нездужання, і після консультації з лікарем було прийнято рішення про його госпіталізацію. Крозетто доправили до лікарні Сан-Карло-ді-Нансі на приватній машині швидкої допомоги для обстеження.

На цей час Міністерство оборони та лікарня не надали інформації про стан здоров'я урядовця. За даними італійських ЗМІ, Крозетто скаржився на біль у грудях.

Це той самий медичний заклад, куди Крозетто вже госпіталізовували 13 лютого цього року після того, як він відчув сильний біль у грудях і самостійно прийшов до відділення швидкої допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.