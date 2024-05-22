Практика судів
  1. У світі

Міністра оборони Італії госпіталізували через біль у грудях

11:48, 22 травня 2024
Міністра оборони Італії Гвідо Крозетто терміново госпіталізували після засідання Вищої ради оборони.
Міністра оборони Італії госпіталізували через біль у грудях
Джерело фото: lacnews24
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто був терміново госпіталізований у вівторок після того, як йому стало зле під час засідання Вищої ради оборони. Про це повідомляє News.italy24.

Міністр відчув нездужання, і після консультації з лікарем було прийнято рішення про його госпіталізацію. Крозетто доправили до лікарні Сан-Карло-ді-Нансі на приватній машині швидкої допомоги для обстеження.

На цей час Міністерство оборони та лікарня не надали інформації про стан здоров'я урядовця. За даними італійських ЗМІ, Крозетто скаржився на біль у грудях.

Це той самий медичний заклад, куди Крозетто вже госпіталізовували 13 лютого цього року після того, як він відчув сильний біль у грудях і самостійно прийшов до відділення швидкої допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про штраф за зачинене укриття до 17 тисяч грн, а у разі загибелі людей – до 8 років позбавлення волі

Виносити постанови про штрафи на місці стосовно зачинених укриттів будуть державні інспектори ДСНС.

Наталія Кузнєцова склала повноваження члена Дорадчої групи експертів: що відомо

Членом Дорадчої групи експертів по квоті Верховної Ради став професор Василь Шакун.

Верховна Рада ухвалила зміни до Земельного кодексу про застосування адміністративної процедури

Земельний кодекс доповнили главою про особливості адміністративної процедури у сфері земельних відносин.

Голосіївський районний суд Києва оголосив про низку вакансій в апараті суду

Зокрема у суді 8 вакансій секретарів судових засідань.

Верховна Рада ухвалила закон щодо підготовки учнів до військової служби, незалежно від статі

Готувати до військової служби у навчальних закладах будуть незалежно від статі – як хлопців, так і дівчат.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва