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Чи має право податкова звертатися до суду щодо припинення юрособи та ФОПа: роз’яснення

21:45, 22 травня 2024
Податкові органи в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності ФОПів.
Чи має право податкова звертатися до суду щодо припинення юрособи та ФОПа: роз’яснення
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Податкова служба у Житомирській області пояснює, чи має право податкова звертатися до суду щодо припинення юрособи та ФОПа.

Зазначається, що відповідно до абзацу п’ятого ч. 1 ст. 51 ГКУ підприємницька діяльність припиняється на підставі рішення суду у випадках, передбачених ГКУ та іншими законами.

Підпунктом 20.1.37 ПКУ визначено, що контролюючі органи мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення фізичною особою – підприємцем підприємницької діяльності та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб’єктів господарювання.

Згідно з п. 67.2 ПКУ контролюючі органи в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців;

скасування державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців;

скасування державної реєстрації змін до установчих документів.

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