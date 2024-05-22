Чи має право податкова звертатися до суду щодо припинення юрособи та ФОПа: роз’яснення

Податкові органи в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності ФОПів.

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Податкова служба у Житомирській області пояснює, чи має право податкова звертатися до суду щодо припинення юрособи та ФОПа.

Зазначається, що відповідно до абзацу п’ятого ч. 1 ст. 51 ГКУ підприємницька діяльність припиняється на підставі рішення суду у випадках, передбачених ГКУ та іншими законами.

Підпунктом 20.1.37 ПКУ визначено, що контролюючі органи мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення фізичною особою – підприємцем підприємницької діяльності та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб’єктів господарювання.

Згідно з п. 67.2 ПКУ контролюючі органи в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців;

скасування державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців;

скасування державної реєстрації змін до установчих документів.

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