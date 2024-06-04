Прокурори та поліцейські будуть вчити англійську мову – Рада ухвалила закон

4 червня Верховна Рада підтримала більшістю голосів закон про застосування англійської мови в Україні (законопроект 9432).
Він закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також новий закон визначає категорії посад, де знання англійської є обовʼязковим.
Вимога щодо обов’язковості володіння англійською мовою встановлюється до осіб, які претендують на зайняття посад:
Вимога щодо володіння англійською або іншою іноземною мовою може встановлюватися суб’єктом призначення до осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування (крім виборних посад), основні посадові обов’язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.
Фінансування вивчення громадянами України англійської мови здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством.
Разом з тим, слід зазначити, що закон буде вводитися поступово – після скасування чи припинення воєнного стану для окремих категорій осіб.
Фінальний текст закону наразі не опубліковано.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.