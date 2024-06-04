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Прокурори та поліцейські будуть вчити англійську мову – Рада ухвалила закон

13:47, 4 червня 2024
Рада прийняла закон про застосування англійської мови в Україні
Прокурори та поліцейські будуть вчити англійську мову – Рада ухвалила закон
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4 червня Верховна Рада підтримала більшістю голосів закон про застосування англійської мови в Україні (законопроект 9432).

Він закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також новий закон визначає категорії посад, де знання англійської є обовʼязковим.

Вимога щодо обов’язковості володіння англійською мовою встановлюється до осіб, які претендують на зайняття посад:

  • державної служби категорії «А»;
  • державної служби категорій «Б» і «В», перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів;
  • голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;
  • військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України
  • поліцейських середнього і вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;
  • прокурорів;
  • у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;
  • керівників, членів виконавчого органу, членів наглядової ради (ради директорів) та інших посадових осіб державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;
  • керівників державних наукових установ;
  • керівників закладів вищої освіти;
  • у сфері освіти і науки, перелік яких встановлюється Кабміном.

Вимога щодо володіння англійською або іншою іноземною мовою може встановлюватися суб’єктом призначення до осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування (крім виборних посад), основні посадові обов’язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

Фінансування вивчення громадянами України англійської мови здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Разом з тим, слід зазначити, що закон буде вводитися поступово – після скасування чи припинення воєнного стану для окремих категорій осіб.

Фінальний текст закону наразі не опубліковано. 

Автор: Наталя Мамченко

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Рада прийняла закон про застосування англійської мови в Україні

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