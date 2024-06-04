Прокурори та поліцейські будуть вчити англійську мову – Рада ухвалила закон

Рада прийняла закон про застосування англійської мови в Україні

4 червня Верховна Рада підтримала більшістю голосів закон про застосування англійської мови в Україні (законопроект 9432).

Він закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також новий закон визначає категорії посад, де знання англійської є обовʼязковим.

Вимога щодо обов’язковості володіння англійською мовою встановлюється до осіб, які претендують на зайняття посад:

державної служби категорії «А»;

державної служби категорій «Б» і «В», перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів;

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України

поліцейських середнього і вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

прокурорів;

у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

керівників, членів виконавчого органу, членів наглядової ради (ради директорів) та інших посадових осіб державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

керівників державних наукових установ;

керівників закладів вищої освіти;

у сфері освіти і науки, перелік яких встановлюється Кабміном.

Вимога щодо володіння англійською або іншою іноземною мовою може встановлюватися суб’єктом призначення до осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування (крім виборних посад), основні посадові обов’язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

Фінансування вивчення громадянами України англійської мови здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Разом з тим, слід зазначити, що закон буде вводитися поступово – після скасування чи припинення воєнного стану для окремих категорій осіб.

Фінальний текст закону наразі не опубліковано.