Держслужбовці, які працюють з міжнародними програмами та грантами, отримуватимуть доплати — законопроєкт

Комітет рекомендував Раді підтримати законопроєкт про стимулювання громад до роботи з міжнародною технічною допомогою.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №10284. Документ спрямований на стимулювання участі державних органів та органів місцевого самоврядування в реалізації програм міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва.

За словами голови підкомітету з питань співробітництва територіальних громад та регіонів Олександра Аліксійчука, до законопроєкту, ухваленого в першому читанні 5 червня 2024 року, надійшло 82 пропозиції та поправки. Підкомітет рекомендував врахувати низку з них, а також відхилити ті, що не знайшли підтримки.

Законопроєкт передбачає створення умов для залучення та утримання кваліфікованих кадрів в органах місцевого самоврядування (ОМС), які працюють з міжнародними програмами та грантами.

Документ дозволяє:

Встановлювати посадовим особам місцевого самоврядування доплати за додаткове навантаження, пов’язане із забезпеченням програм та проєктів міжнародної технічної допомоги, транскордонного співробітництва.

Залучати фахівців, які володіють іноземними мовами та навичками проєктного менеджменту, для підготовки заявок на гранти та реалізації міжнародних проєктів.

Здійснювати такі доплати за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, грантів Європейського Союзу, урядів та муніципалітетів інших держав (крім держави-агресора), що надходять до місцевих бюджетів.

Як зазначив Олександр Аліксійчук, ухвалення законопроєкту дозволить громадам не лише залучати нових фахівців, а й утримувати тих працівників, які вже сьогодні працюють з міжнародними програмами.

Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроєкт №10284 у другому читанні та в цілому.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 червня 2024 року Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка забезпечує моніторинг виконання Матриці реформ.

Матриця Реформ систематизує умови і рекомендації міжнародних партнерів та є аналітичним інструментом для моніторингу виконання заходів.

Матриця реформ включає понад 200 реформ (понад 400 індикаторів), погоджених у домовленостях з ЄС, Плані за програмою Ukraine Facility, меморандумі з Міжнародним валютним фондом, угодах зі Світовим Банком. Цей інструмент фіксує наявні в офіційних документах умови та рекомендації партнерів.

