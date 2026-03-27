Держслужбовці, які працюють з міжнародними програмами та грантами, отримуватимуть доплати — законопроєкт
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №10284. Документ спрямований на стимулювання участі державних органів та органів місцевого самоврядування в реалізації програм міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва.
За словами голови підкомітету з питань співробітництва територіальних громад та регіонів Олександра Аліксійчука, до законопроєкту, ухваленого в першому читанні 5 червня 2024 року, надійшло 82 пропозиції та поправки. Підкомітет рекомендував врахувати низку з них, а також відхилити ті, що не знайшли підтримки.
Законопроєкт передбачає створення умов для залучення та утримання кваліфікованих кадрів в органах місцевого самоврядування (ОМС), які працюють з міжнародними програмами та грантами.
Документ дозволяє:
- Встановлювати посадовим особам місцевого самоврядування доплати за додаткове навантаження, пов’язане із забезпеченням програм та проєктів міжнародної технічної допомоги, транскордонного співробітництва.
- Залучати фахівців, які володіють іноземними мовами та навичками проєктного менеджменту, для підготовки заявок на гранти та реалізації міжнародних проєктів.
- Здійснювати такі доплати за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, грантів Європейського Союзу, урядів та муніципалітетів інших держав (крім держави-агресора), що надходять до місцевих бюджетів.
Як зазначив Олександр Аліксійчук, ухвалення законопроєкту дозволить громадам не лише залучати нових фахівців, а й утримувати тих працівників, які вже сьогодні працюють з міжнародними програмами.
Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроєкт №10284 у другому читанні та в цілому.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 червня 2024 року Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка забезпечує моніторинг виконання Матриці реформ.
Матриця Реформ систематизує умови і рекомендації міжнародних партнерів та є аналітичним інструментом для моніторингу виконання заходів.
Матриця реформ включає понад 200 реформ (понад 400 індикаторів), погоджених у домовленостях з ЄС, Плані за програмою Ukraine Facility, меморандумі з Міжнародним валютним фондом, угодах зі Світовим Банком. Цей інструмент фіксує наявні в офіційних документах умови та рекомендації партнерів.
