Держслужбовці, які працюють з міжнародними програмами та грантами, отримуватимуть доплати — законопроєкт

09:14, 27 березня 2026
Комітет рекомендував Раді підтримати законопроєкт про стимулювання громад до роботи з міжнародною технічною допомогою.
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №10284. Документ спрямований на стимулювання участі державних органів та органів місцевого самоврядування в реалізації програм міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва.

За словами голови підкомітету з питань співробітництва територіальних громад та регіонів Олександра Аліксійчука, до законопроєкту, ухваленого в першому читанні 5 червня 2024 року, надійшло 82 пропозиції та поправки. Підкомітет рекомендував врахувати низку з них, а також відхилити ті, що не знайшли підтримки.

Законопроєкт передбачає створення умов для залучення та утримання кваліфікованих кадрів в органах місцевого самоврядування (ОМС), які працюють з міжнародними програмами та грантами.

Документ дозволяє:

  • Встановлювати посадовим особам місцевого самоврядування доплати за додаткове навантаження, пов’язане із забезпеченням програм та проєктів міжнародної технічної допомоги, транскордонного співробітництва.
  • Залучати фахівців, які володіють іноземними мовами та навичками проєктного менеджменту, для підготовки заявок на гранти та реалізації міжнародних проєктів.
  • Здійснювати такі доплати за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, грантів Європейського Союзу, урядів та муніципалітетів інших держав (крім держави-агресора), що надходять до місцевих бюджетів.

Як зазначив Олександр Аліксійчук, ухвалення законопроєкту дозволить громадам не лише залучати нових фахівців, а й утримувати тих працівників, які вже сьогодні працюють з міжнародними програмами.

Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроєкт №10284 у другому читанні та в цілому.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 червня 2024 року Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка забезпечує моніторинг виконання Матриці реформ. 

Матриця Реформ систематизує умови і рекомендації міжнародних партнерів та є аналітичним інструментом для моніторингу виконання заходів. 

Матриця реформ включає понад 200 реформ (понад 400  індикаторів), погоджених у домовленостях з ЄС, Плані за програмою Ukraine Facility, меморандумі з Міжнародним валютним фондом, угодах зі Світовим Банком. Цей інструмент фіксує наявні в офіційних документах умови та рекомендації партнерів.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мобілізованих працівників враховуватимуть при розрахунку робочих місць для осіб з інвалідністю

Роботодавцям пропонують змінити підхід до розрахунку штату: у Верховній Раді ініціюють врахування мобілізованих працівників при визначенні кількості робочих місць для осіб з інвалідністю.

Суд у Києві призначив колишньому правоохоронцю за шахрайство на $700 тисяч умовний строк без тюрми

У Києві чоловік намагався виманити сотні тисяч доларів «вирішивши питання» через зв’язки у владі.

Від моніторингу до перевірки: як відбуватиметься контроль за використанням забороненого софту в держорганах

Використання російського софту на кшталт 1С чи Парус — це пряме порушення закону, що тягне за собою адміністративну відповідальність

Умови залучення до праці засуджених перепишуть та дозволять користуватися банківськими картками

Новий законопроект надає можливість засудженим працювати на ФОПів, мати реальну зарплату на картку та навіть виходити на побачення до міста.

Від 3,5 до 100 гривень за рішення: ВРП відреагувала на втручання в діяльність суддів Петра Порощука та Грушковської Любові

Чи можна вважати 3,5 гривні втручанням у правосуддя: ВРП вважає, що будь-які спроби впливу на суд погіршують авторитет правосуддя.

