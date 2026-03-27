Госслужащие, работающие с международными программами и грантами, будут получать доплаты — законопроект

09:14, 27 марта 2026
Комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект о стимулировании общин к работе с международной технической помощью.
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №10284. Документ направлен на стимулирование участия государственных органов и органов местного самоуправления в реализации программ международной технической помощи и трансграничного сотрудничества.

По словам председателя подкомитета по вопросам сотрудничества территориальных общин и регионов Александра Аликсийчука, к законопроекту, принятому в первом чтении 5 июня 2024 года, поступило 82 предложения и поправки. Подкомитет рекомендовал учесть ряд из них, а также отклонить те, которые не нашли поддержки.

Законопроект предусматривает создание условий для привлечения и удержания квалифицированных кадров в органах местного самоуправления (ОМС), которые работают с международными программами и грантами.

Документ позволяет:

  • Устанавливать должностным лицам местного самоуправления доплаты за дополнительную нагрузку, связанную с обеспечением программ и проектов международной технической помощи, трансграничного сотрудничества.
  • Привлекать специалистов, владеющих иностранными языками и навыками проектного менеджмента, для подготовки заявок на гранты и реализации международных проектов.
  • Осуществлять такие доплаты за счет средств международной технической помощи, грантов Европейского Союза, правительств и муниципалитетов других государств (кроме государства-агрессора), которые поступают в местные бюджеты.

Как отметил Александр Аликсийчук, принятие законопроекта позволит общинам не только привлекать новых специалистов, но и удерживать тех работников, которые уже сегодня работают с международными программами.

Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроект №10284 во втором чтении и в целом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 июня 2024 года Кабинет Министров принял постановление, обеспечивающее мониторинг выполнения Матрицы реформ.

Матрица реформ систематизирует условия и рекомендации международных партнеров и является аналитическим инструментом для мониторинга выполнения мероприятий.

Матрица реформ включает более 200 реформ (более 400 индикаторов), согласованных в договоренностях с ЕС, Плане по программе Ukraine Facility, меморандуме с Международным валютным фондом, соглашениях с Всемирным Банком. Этот инструмент фиксирует существующие в официальных документах условия и рекомендации партнеров.

