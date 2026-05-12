  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Працівник через суд скасував запис про «прогул» у трудовій книжці після звільнення за власним бажанням

22:54, 12 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховний Суд скасував звільнення за прогул після запису в трудовій книжці заднім числом.
Працівник через суд скасував запис про «прогул» у трудовій книжці після звільнення за власним бажанням
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ВС визнав незаконним наказ про звільнення працівника за прогул, оскільки він звільнився за власним бажанням.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначив Верховний Суд, за наявності запису у трудовій книжці про звільнення за прогул без поважних причин та преюдиційного рішення суду, яким встановлено звільнення працівника за власним бажанням, належним способом захисту є визнання незаконним та скасування наказу про звільнення за прогул.

Деталі справи

24 січня 2024 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу працівника то ТОВ про визнання незаконним та скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Позивач працював у ТОВ з 2015 року на посаді виконавця робіт. У травні 2019 року він подав заяву про звільнення за власним бажанням із 1 червня 2019 року.

За словами працівника, він звільнився у травні 2019 року за власним бажанням, що було підтверджено рішенням суду у справі № 361/1554/20. Проте, отримавши трудову книжку у грудні 2021 року, він виявив у ній запис від 30 березня 2019 року про звільнення за прогул. Позивач уважав такий наказ незаконним, оскільки у березні 2019 року він фактично працював, а роботодавець змінив записи заднім числом після програшу в попередньому судовому процесі.

Суд першої інстанції позов задовольнив, мотивуючи своє рішення тим, що факт прогулу не був підтверджений належними доказами.

Апеляційний суд не погодився з висновками суду першої інстанції, рішення скасував, ухвалив нове рішення, яким у задоволенні позову відмовив, вважаючи, що позивач пропустив місячний строк звернення до суду (ст. 233 КЗпП України), який сплив у червні 2021 року.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, скасував постанову суду апеляційної інстанції, ухвалив нове рішення, яким позов задовольнив частково, визнав незаконним та скасував наказ про звільнення за прогул, але відмовив у поновленні на роботі, оскільки трудові відносини вже були раніше припинені за ініціативою працівника.

Верховний Суд наголосив, що згідно з Прикінцевими положеннями КЗпП України, на час дії антиковідного карантину строки звернення до суду за ст. 233 КЗпП продовжуються. Оскільки позов подано під час дії карантину (грудень 2021 року), строк не є пропущеним, і позивач не мусив доводити поважність причин його пропуску.

Рішенням суду у справі № 361/1554/20 було встановлено, що позивач працював у відповідача до 31 травня 2019 року. Відповідно до ст. 82 ЦПК України ці обставини не потребують повторного доказування.

Таким чином, наказ про звільнення за прогул від 30 березня 2019 року є незаконним.

Оскільки позивач раніше сам виявив бажання звільнитися і фактично припинив роботу з червня 2019 року, наміру продовжувати трудові відносини з відповідачем він не має, тому належним захистом є саме скасування незаконного наказу про прогул, що дозволяє усунути недостовірний запис у трудовій книжці.

Постановв Верховного Суду від 24 січня 2024 року у справі № 361/76/22 (провадження № 61-13437св23).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд звільнення судова практика трудова книжка трудові відносини

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи можна звільнити держслужбовця за іноземний паспорт: аналіз судової практики та ризики оскарження

Де проходить межа між державним інтересом та порушенням прав людини при звільненні держслужбовця за іноземне громадянство.

Новий Цивільний кодекс може ввести аудит поведінки у шлюбі, а аліменти дозволить стягувати через нотаріуса

У проєкті нового ЦК з’явилася окрема глава про аліменти — із новими правилами стягнення, індексацією та підставами для втрати права на утримання.

Відсутність офіційної зарплати може стати підставою для відмови у вихованні власної дитини після розлучення

Матеріальний бар’єр та передання дитини родичам: нові виклики Книги шостої ЦК.

Безподаткова ліквідація іноземних компаній: Верховний Суд став на бік платника у справі про нарахування 31,6 мільйонів гривень

Верховний Суд пояснив, як підтверджуються інвестиційні витрати при безподатковій ліквідації.

Мін’юст у Реєстрі засуджених фіксуватиме ДНК-профіль та вводить автоматизовані довідки

Мін’юст оновив порядок ведення реєстру засуджених, розширивши електронний обмін даними та фіксацію окремих процедур.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]