Работник через суд отменил запись о «прогуле» в трудовой книжке после увольнения по собственному желанию

Верховный Суд отменил увольнение за прогул после записи в трудовой книжке задним числом.

ВС признал незаконным приказ об увольнении работника за прогул, поскольку он уволился по собственному желанию.

Как отметил Верховный Суд, при наличии записи в трудовой книжке об увольнении за прогул без уважительных причин и преюдициального решения суда, которым установлено увольнение работника по собственному желанию, надлежащим способом защиты является признание незаконным и отмена приказа об увольнении за прогул.

Детали дела

24 января 2024 года Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу работника к ООО о признании незаконным и отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Истец работал в ООО с 2015 года на должности производителя работ. В мае 2019 года он подал заявление об увольнении по собственному желанию с 1 июня 2019 года.

По словам работника, он уволился в мае 2019 года по собственному желанию, что было подтверждено решением суда по делу № 361/1554/20. Однако, получив трудовую книжку в декабре 2021 года, он обнаружил в ней запись от 30 марта 2019 года об увольнении за прогул. Истец считал такой приказ незаконным, поскольку в марте 2019 года он фактически работал, а работодатель изменил записи задним числом после проигрыша в предыдущем судебном процессе.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, мотивировав свое решение тем, что факт прогула не был подтвержден надлежащими доказательствами.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, отменил решение и принял новое, которым отказал в удовлетворении иска, посчитав, что истец пропустил месячный срок обращения в суд (ст. 233 КЗоТ Украины), который истек в июне 2021 года.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, отменил постановление суда апелляционной инстанции, принял новое решение, которым частично удовлетворил иск, признал незаконным и отменил приказ об увольнении за прогул, однако отказал в восстановлении на работе, поскольку трудовые отношения уже ранее были прекращены по инициативе работника.

Верховный Суд подчеркнул, что согласно Заключительным положениям КЗоТ Украины, на время действия антиковидного карантина сроки обращения в суд по ст. 233 КЗоТ продлеваются. Поскольку иск подан во время действия карантина (декабрь 2021 года), срок не является пропущенным, и истец не должен был доказывать уважительность причин его пропуска.

Решением суда по делу № 361/1554/20 было установлено, что истец работал у ответчика до 31 мая 2019 года. В соответствии со ст. 82 ГПК Украины эти обстоятельства не требуют повторного доказывания.

Таким образом, приказ об увольнении за прогул от 30 марта 2019 года является незаконным.

Поскольку истец ранее сам выразил желание уволиться и фактически прекратил работу с июня 2019 года, намерения продолжать трудовые отношения с ответчиком он не имеет, поэтому надлежащей защитой является именно отмена незаконного приказа о прогуле, что позволяет устранить недостоверную запись в трудовой книжке.

Постановление Верховного Суда от 24 января 2024 года по делу № 361/76/22 (производство № 61-13437св23).

