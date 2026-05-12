У будівлі Світловодської міської ради заступник мера відкрив стрілянину

У Світловодську в будівлі міської ради сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали двоє людей. На місці працюють поліцейські, які встановлюються усі обставини.

За попередньою інформацією правоохоронців, між працівниками міськради виник конфлікт, під час якого один із них здійснив кілька пострілів.

У результаті стрілянини двоє осіб зазначили поранень, їх госпіталізували для надання медичної допомоги.

На сторінці Світловодської міської територіальної громади повідомили, що інцидент стався у приміщенні виконавчого комітету міської ради. У міськраді заявили, що мова йде про першого заступника міського голови Сергія Савича.

Правоохоронці обіцяють надати деталі згодом.

