В здании Светловодского городского совета заместитель мэра открыл стрельбу

В Светловодске в здании городского совета произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. На месте работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства.

По предварительной информации правоохранителей, между работниками горсовета возник конфликт, во время которого один из них произвел несколько выстрелов.

В результате стрельбы два человека получили ранения, их госпитализировали для оказания медицинской помощи.

На странице Светловодской городской территориальной громады сообщили, что инцидент произошел в помещении исполнительного комитета городского совета. В горсовете заявили, что речь идет о первом заместителе городского головы Сергее Савиче.

Правоохранители обещают предоставить детали позже.

