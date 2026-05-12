На Черкащині під час руху загорівся електропотяг з пасажирами

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поблизу села Косарі Черкаської області під час руху загорівся електропотяг. Про це повідомила ДСНС.

Зазначається, що було здійснено евакуацію 40 пасажирів.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

«Вогнеборці ліквідували пожежу. Причину займання встановлюють», - заявили у ДСНС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.