В Черкасской области во время движения загорелся электропоезд с пассажирами
23:30, 12 мая 2026
В результате инцидента никто не пострадал.
Возле села Косари Черкасской области во время движения загорелся электропоезд. Об этом сообщила ГСЧС.
Отмечается, что была проведена эвакуация 40 пассажиров.
«Пожарные ликвидировали пожар. Причину возгорания устанавливают», — заявили в ГСЧС.
