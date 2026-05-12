В Черкасской области во время движения загорелся электропоезд с пассажирами

Возле села Косари Черкасской области во время движения загорелся электропоезд. Об этом сообщила ГСЧС.

Отмечается, что была проведена эвакуация 40 пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал.

«Пожарные ликвидировали пожар. Причину возгорания устанавливают», — заявили в ГСЧС.

