  1. В Україні

В Україні пропонують провести аудит ТЦК та поліції для можливої ротації на фронт

22:18, 12 травня 2026
Автор петиції пропонує розробити та впровадити обов'язкові механізми ротації для придатних до військової служби працівників ТЦК та поліції у зону активних бойових дій.
На сайті Кабінету Міністрів зареєстрували електронну петицію №41/009847-26еп щодо забезпечення принципу соціальної справедливості та рівності під час виконання обов’язку із захисту держави працівниками ТЦК та правоохоронних органів.

Авторка петиції закликає владу забезпечити прозорий та справедливий розподіл обов’язків під час дії воєнного стану.

У зверненні пропонують провести комплексний аудит кадрового складу ТЦК та СП, а також підрозділів Національної поліції на предмет відповідності займаним посадам та придатності до бойової служби.

Крім того, авторка петиції закликає:

  • запровадити обов’язкову систему ротацій для придатних до служби працівників тилових підрозділів ТЦК та поліції у зону активних бойових дій;
  • оприлюднити статистику щодо кількості представників силових структур, які брали або беруть участь у бойових діях;
  • розробити зміни до законодавства, що забезпечують єдині підходи у питанні захисту держави для представників силових структур та цивільного населення.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку масштабної армійської реформи.

За словами глави держави, старт нововведень планують уже у червні.

«Наше українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи – новацій, які нам потрібні. Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню», — зазначив Зеленський.

Зазначимо, що перед цим Міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки своєї роботи за три місяці після призначення та анонсував масштабні зміни у сфері оборони.

За його словами, наразі триває підготовка комплексної трансформації, спрямованої на покращення умов рекрутингу та проходження служби в Силах оборони України.

Судово-юридична газета

