В Украине предлагают провести аудит ТЦК и полиции для возможной ротации на фронт

22:18, 12 мая 2026
Автор петиции предлагает разработать и внедрить обязательные механизмы ротации для пригодных к военной службе сотрудников ТЦК и полиции в зону активных боевых действий.
На сайте Кабинета Министров зарегистрировали электронную петицию №41/009847-26еп относительно обеспечения принципа социальной справедливости и равенства при выполнении обязанности по защите государства работниками ТЦК и правоохранительных органов.

Автор петиции призывает власть обеспечить прозрачное и справедливое распределение обязанностей во время действия военного положения.

В обращении предлагают провести комплексный аудит кадрового состава ТЦК и СП, а также подразделений Национальной полиции на предмет соответствия занимаемым должностям и пригодности к боевой службе.

Кроме того, автор петиции призывает:

  • ввести обязательную систему ротаций для пригодных к службе работников тыловых подразделений ТЦК и полиции в зону активных боевых действий;
  • обнародовать статистику о количестве представителей силовых структур, которые принимали или принимают участие в боевых действиях;
  • разработать изменения в законодательство, обеспечивающие единые подходы в вопросе защиты государства для представителей силовых структур и гражданского населения.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское военное командование и Министерство обороны продолжают подготовку масштабной армейской реформы.

По словам главы государства, старт нововведений планируют уже в июне.

«Наше украинское военное командование и Министерство обороны продолжают подготовку армейской реформы — новаций, которые нам нужны. Мы рассчитываем на старт в июне. Нужно успеть по деталям изменений, по всем необходимым решениям, по обеспечению», — отметил Зеленский.

Отметим, что перед этим министр обороны Михаил Федоров подвел итоги своей работы за три месяца после назначения и анонсировал масштабные изменения в сфере обороны.

По его словам, сейчас продолжается подготовка комплексной трансформации, направленной на улучшение условий рекрутинга и прохождения службы в Силах обороны Украины.

Лента новостей

