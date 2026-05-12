У Києві водій Mercedes на підпитку влетів у відбійник – поліція показала відео

У Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Mercedes, який в’їхав у відбійник. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Як розповіли у патрульній поліції столиці, керманич мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, однак пройти огляд на стан сп'яніння чоловік категорично відмовився.

На нього склали на нього протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Як відповідальність передбачена за нетверезу їзду:

за ч. 1 ст. 130 КУпАП — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 КУпАП — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 КУпАП — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 КУпАП — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

