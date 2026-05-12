В Киеве водитель Mercedes в нетрезвом состоянии влетел в отбойник – полиция показала видео

21:50, 12 мая 2026
Хотя водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, но пройти осмотр на состояние опьянения отказался.
В Святошинском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes, который врезался в отбойник. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Как рассказали в патрульной полиции столицы, у водителя были явные признаки алкогольного опьянения, однако пройти осмотр на состояние опьянения мужчина категорически отказался.

На него составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Какая ответственность предусмотрена за нетрезвое вождение:

  • по ч. 1 ст. 130 КУоАП — штраф 17 000 грн с лишением права управления на 1 год;
  • по ч. 2 ст. 130 КУоАП — штраф 34 000 грн с лишением права управления на 3 года с платным изъятием ТС или без такового либо административный арест на 10 суток с платным изъятием ТС или без такового;
  • по ч. 3 ст. 130 КУоАП — штраф 51 000 грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства либо административный арест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;
  • по ч. 4 ст. 130 КУоАП — штраф 34000 грн или административный арест сроком на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

ДТП Киев патрульная полиция

