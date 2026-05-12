Apple може заплатити 3 мільярди фунтів через завищені ціни на iCloud

У Великій Британії компанію звинувачують у тому, що вона змушувала мільйони користувачів переплачувати за хмарне сховище.

Компанія Apple готується до судового розгляду у Великій Британії, де їй доведеться захищатися від масштабного позову на суму 3 мільярди фунтів стерлінгів. Споживча організація стверджує, що компанія змушувала мільйони людей переплачувати за цифрове сховище, пише Macobserver.

Позов зосереджений на тому, як технологічний гігант керує своїми хмарними сервісами та чи не перешкоджає він несправедливо користувачам обирати дешевші варіанти для зберігання особистих даних.

Споживчі організації стверджують, що користувачів змушують користуватися дорогими тарифами на сховище

Нещодавно Британський апеляційний трибунал з питань конкуренції вирішив, що ця справа може перейти до повноцінного судового розгляду. Група, яка подала позов, відома як «Which?», заявляє, що Apple використовувала своє становище, щоб прив’язати людей до iCloud. За словами юристів, користувачам iPhone надто складно створювати резервні копії телефонів або зберігати фотографії за допомогою сервісів інших компаній.

Оскільки технологічний гігант надає власному хмарному сервісу особливий доступ до системних файлів, інші постачальники сховищ не можуть запропонувати такий самий зручний досвід. У позові стверджується, що така відсутність конкуренції призвела до завищення цін приблизно для 40 мільйонів клієнтів у Великій Британії. Якщо суд визнає компанію винною у таких практиках, ці користувачі можуть отримати компенсацію за зайво сплачені кошти.

Технологічний гігант заперечує звинувачення та захищає свою цінову політику

Зі свого боку компанія заперечує будь-які порушення. Вона стверджує, що користувачі мають достатньо вибору, а ціни на сховище відповідають тарифам інших великих технологічних компаній. Компанія також наголошує, що iCloud інтегрований у пристрої для забезпечення простоти та безпеки для всіх власників iPhone та iPad.

Попри ці аргументи, трибунал вважає, що існує достатньо доказів для детальнішого розгляду справи в суді. Судовий процес, ймовірно, триватиме довго, але він може змінити підхід бренду до цифрових сервісів у Європі та за її межами.

