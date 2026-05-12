Apple может заплатить 3 миллиарда фунтов из-за завышенных цен на iCloud

23:12, 12 мая 2026
В Великобритании компанию обвиняют в том, что она заставляла миллионы пользователей переплачивать за облачное хранилище.
Компания Apple готовится к судебному разбирательству в Великобритании, где ей придется защищаться от масштабного иска на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов. Потребительская организация утверждает, что компания заставляла миллионы людей переплачивать за цифровое хранилище, пишет Macobserver.

Иск сосредоточен на том, как технологический гигант управляет своими облачными сервисами и не препятствует ли он несправедливо пользователям выбирать более дешевые варианты для хранения личных данных.

Потребительские организации утверждают, что пользователей заставляют пользоваться дорогими тарифами на хранилище

Недавно Британский апелляционный трибунал по вопросам конкуренции решил, что это дело может перейти к полноценному судебному разбирательству. Группа, подавшая иск, известная как «Which?», заявляет, что Apple использовала свое положение, чтобы привязать людей к iCloud. По словам юристов, пользователям iPhone слишком сложно создавать резервные копии телефонов или хранить фотографии с помощью сервисов других компаний.

Поскольку технологический гигант предоставляет собственному облачному сервису особый доступ к системным файлам, другие поставщики хранилищ не могут предложить такой же удобный опыт. В иске утверждается, что такое отсутствие конкуренции привело к завышению цен примерно для 40 миллионов клиентов в Великобритании. Если суд признает компанию виновной в таких практиках, эти пользователи могут получить компенсацию за излишне уплаченные средства.

Технологический гигант отрицает обвинения и защищает свою ценовую политику

Со своей стороны компания отрицает какие-либо нарушения. Она утверждает, что пользователи имеют достаточно выбора, а цены на хранилище соответствуют тарифам других крупных технологических компаний. Компания также подчеркивает, что iCloud интегрирован в устройства для обеспечения простоты и безопасности для всех владельцев iPhone и iPad.

Несмотря на эти аргументы, трибунал считает, что существует достаточно доказательств для более детального рассмотрения дела в суде. Судебный процесс, вероятно, будет длительным, но он может изменить подход бренда к цифровым сервисам в Европе и за ее пределами.

