У парку «Партизанська слава» за рішенням суду знесли незаконні кафе й альтанки

Територію ландшафтного парку очистили від незаконних комерційних споруд, зведених без дозволів.

У Києві виконали рішення суду щодо звільнення земельної ділянки в ландшафтному парку «Партизанська слава» від незаконно зведених споруд. Територію площею понад 0,5 га очистили від кафе, альтанок та інших об’єктів. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними прокурорів, фізична особа без будь-яких дозволів від міської влади або органів місцевого самоврядування зайняла комунальну ділянку в межах ландшафтного парку місцевого значення «Партизанська слава».

На території було облаштовано комплекс комерційних об’єктів: працювало кафе, встановлено дерев’яні альтанки та декоративні огорожі.

Після виявлення порушень прокуратура звернулася до суду з вимогою усунути перешкоди громаді у користуванні землею та зобов’язати звільнити ділянку від самовільних споруд.

Позов підтримав Дарницький районний суд міста Києва. Рішення набуло законної сили у лютому 2026 року.

Наразі територію парку повністю звільнено від незаконних споруд, зокрема будівлі кафе, дерев’яних альтанок та інших об’єктів, розміщених без дозволів.

Окремо зазначається, що фізичну особу-підприємця ще у грудні 2024 року визнано винуватою у самовільному зайнятті земельної ділянки особливо цінних земель. Дії кваліфіковано за частиною 2 статті 197-1 Кримінального кодексу України.

