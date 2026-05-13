  1. В Україні

У парку «Партизанська слава» за рішенням суду знесли незаконні кафе й альтанки

07:00, 13 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Територію ландшафтного парку очистили від незаконних комерційних споруд, зведених без дозволів.
У парку «Партизанська слава» за рішенням суду знесли незаконні кафе й альтанки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві виконали рішення суду щодо звільнення земельної ділянки в ландшафтному парку «Партизанська слава» від незаконно зведених споруд. Територію площею понад 0,5 га очистили від кафе, альтанок та інших об’єктів. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними прокурорів, фізична особа без будь-яких дозволів від міської влади або органів місцевого самоврядування зайняла комунальну ділянку в межах ландшафтного парку місцевого значення «Партизанська слава».

На території було облаштовано комплекс комерційних об’єктів: працювало кафе, встановлено дерев’яні альтанки та декоративні огорожі.

Після виявлення порушень прокуратура звернулася до суду з вимогою усунути перешкоди громаді у користуванні землею та зобов’язати звільнити ділянку від самовільних споруд.

Позов підтримав Дарницький районний суд міста Києва. Рішення набуло законної сили у лютому 2026 року.

Наразі територію парку повністю звільнено від незаконних споруд, зокрема будівлі кафе, дерев’яних альтанок та інших об’єктів, розміщених без дозволів.

Окремо зазначається, що фізичну особу-підприємця ще у грудні 2024 року визнано винуватою у самовільному зайнятті земельної ділянки особливо цінних земель. Дії кваліфіковано за частиною 2 статті 197-1 Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

В Україні зросла кількість смертельних ДТП з електросамокатами: на 845 ДТП за рік — 19 загиблих

Окремий облік аварій за участю легкого персонального та низькошвидкісного електротранспорту ведеться з 2024 року, що дозволило виокремити цей сегмент у статистиці дорожньої безпеки.

Повнолітні діти загиблих військових мають право на 15 млн від держави: Суд визнав відмову Міноборони незаконною

Суд дійшов висновку, що після змін право на одноразову грошову допомогу мають і повнолітні діти загиблого військовослужбовця незалежно від їхнього статусу утриманця.

Чи можна звільнити держслужбовця за іноземний паспорт: аналіз судової практики та ризики оскарження

Де проходить межа між державним інтересом та порушенням прав людини при звільненні держслужбовця за іноземне громадянство.

Новий Цивільний кодекс може ввести аудит поведінки у шлюбі, а аліменти дозволить стягувати через нотаріуса

У проєкті нового ЦК з’явилася окрема глава про аліменти — із новими правилами стягнення, індексацією та підставами для втрати права на утримання.

Відсутність офіційної зарплати може стати підставою для відмови у вихованні власної дитини після розлучення

Матеріальний бар’єр та передання дитини родичам: нові виклики Книги шостої ЦК.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]