  1. В Украине

В парке «Партизанская слава» по решению суда снесли незаконные кафе и беседки

07:00, 13 мая 2026
Территорию ландшафтного парка очистили от незаконных коммерческих сооружений, возведенных без разрешений.
В Киеве выполнили решение суда об освобождении земельного участка в ландшафтном парке «Партизанская слава» от незаконно возведенных сооружений. Территорию площадью более 0,5 га очистили от кафе, беседок и других объектов. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным прокуроров, физическое лицо без каких-либо разрешений от городских властей или органов местного самоуправления заняло коммунальный участок в пределах ландшафтного парка местного значения «Партизанская слава».

На территории был обустроен комплекс коммерческих объектов: работало кафе, установлены деревянные беседки и декоративные ограждения.

После выявления нарушений прокуратура обратилась в суд с требованием устранить препятствия для общины в пользовании землей и обязать освободить участок от самовольных построек.

Иск поддержал Дарницкий районный суд города Киева. Решение вступило в законную силу в феврале 2026 года.

В настоящее время территория парка полностью освобождена от незаконных построек, в частности здания кафе, деревянных беседок и других объектов, размещенных без разрешений.

Отдельно отмечается, что физическое лицо-предприниматель ещё в декабре 2024 года было признано виновным в самовольном занятии земельного участка, относящегося к категории особо ценных земель. Действия квалифицированы по части 2 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины.

