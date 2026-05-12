Новий Цивільний кодекс може ввести аудит поведінки у шлюбі, а аліменти дозволить стягувати через нотаріуса

У проєкті нового ЦК з’явилася окрема глава про аліменти — із новими правилами стягнення, індексацією та підставами для втрати права на утримання.

Проєкт нового Цивільного кодексу України зареєстрований у Верховній Раді за №15150 від 09.04.2026, вже встиг викликати значний резонанс серед юристів, суддів, нотаріусів та адвокатів. Документ фактично пропонує повне перезавантаження цивільного законодавства, а однією з найбільш обговорюваних частин стала саме нова глава про аліментні зобов’язання. Причиною стали не лише нові механізми стягнення аліментів, а й спроба суттєво змінити сам підхід до права на утримання та відповідальності у сімейних правовідносинах.

У проєкті нового ЦК законодавець фактично створює нову модель аліментних правовідносин. Якщо чинний ЦК майже не регулює аліментні питання, залишаючи їх переважно Сімейному кодексу, то новий проєкт вводить окрему главу про утримання та аліментні зобов’язання.

Новели стосуються не лише аліментів на дитину. Проєкт деталізує право на утримання між подружжям, повнолітніми дітьми та батьками, бабою і дідом, вітчимом і пасинком, а також особами, які тривалий час проживали однією сім’єю.

Нагадаємо також, що із проєкту Цивільного кодексу вилучили норму про «небажання мати дітей» як підставу для розлучення.

Аліментний виконавчий напис: стягнення без нового суду

Однією з найбільш практично значущих новел є аліментний виконавчий напис нотаріуса, передбачений статтями 1626–1627 проєкту ЦК. Проєкт передбачає, що у разі невиконання платником аліментів обов’язку за нотаріально посвідченим договором про сплату аліментів та виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Проєкт передбачає, що за таким виконавчим написом аліменти можуть стягуватися і на майбутнє — у розмірі та на строк, визначені договором про сплату аліментів, протягом строку дії такого договору. Це фактично посилює роль нотаріального договору та спрощує механізм примусового виконання.

Автоматична індексація аліментів

Ще одна важлива новела — автоматична щорічна індексація аліментів, визначених у твердій грошовій сумі. Проєкт прямо передбачає, що такі аліменти щороку підлягатимуть індексації відповідно до закону, якщо сторони не погодили інше.

Фактично індексація стає базовим правилом, а не окремою ініціативою одержувача аліментів. Це має особливе значення в умовах інфляції та багаторічного виконання аліментних рішень.

Стягнення аліментів за минулий час

Проєкт чітко розмежовує строки для різних ситуацій звернення.

При первинному зверненні до суду: Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, але не більш як за один рік, якщо позивач доведе, що вживав заходів для одержання аліментів, а платник ухилявся від їх сплати.

За виконавчим документом: Якщо рішення суду вже є, але воно не пред'являлося до виконання, аліменти можуть бути стягнуті за минулий час, але не більш як за три роки, що передували пред’явленню документа до виконання.

Виключення: Якщо аліменти не стягувалися у зв’язку з розшуком платника або його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час, без обмеження трирічним строком

Право на утримання можуть втратити через поведінку у сім’ї

Проєкт також змінює підхід до права на утримання. Стаття 1636 передбачає, що суд може звільнити дітей від обов’язку утримувати батьків, якщо буде встановлено, що мати або батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов’язків або не сплачували аліменти, що призвело до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три роки і яка не була сплачена на момент звернення до суду.

Зокрема, стаття 1639 прямо передбачає, що права на утримання не має той із подружжя, який негідно поводився у шлюбних відносинах. Водночас проєкт не розкриває, яка саме поведінка вважатиметься «негідною», що потенційно може стати предметом судових спорів та різного тлумачення на практиці.

Окремо проєкт розширює коло осіб, які можуть претендувати на утримання. Йдеться не лише про дітей чи батьків, а й про бабу, діда, мачуху, вітчима, а також осіб, з якими дитина фактично проживала однією сім’єю не менше п’яти років.

Пеня, інфляційні втрати та нова позовна давність

Стаття 1637 фактично перетворює аліментне зобов’язання на повноцінне майнове грошове зобов’язання з елементами цивільно-правової відповідальності. Проєкт передбачає пеню 1% за кожен день прострочення, інфляційні втрати та 3% річних.

Водночас стаття 275 проєкту ЦК встановлює спеціальну позовну давність у шість місяців для вимог про стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів. З одного боку, це має обмежити накопичення надмірних штрафних санкцій, а з іншого — може послабити позиції одержувачів аліментів, які тривалий час не могли звернутися до суду.

Висновки ГНЕУ: частина новел потребує доопрацювання

Головне науково-експертне управління Верховної Ради у своєму висновку до проєкту звернуло увагу, що низка аліментних новел містить ризики юридичної невизначеності та може потребувати доопрацювання.

Зокрема, ГНЕУ критикує підхід, за яким аліменти переважно прив’язуються до заробітку платника. Експерти зауважують, що це не враховує ситуацій, коли особа отримує дохід не із зарплати, а, наприклад, від підприємницької чи незалежної професійної діяльності. На думку управління, така модель може створити можливості для ухилення від належного утримання.

Окремі зауваження стосуються і можливості стягнення коштів із малолітньої чи неповнолітньої дитини на покриття витрат, пов’язаних із лікуванням батьків та доглядом за ними. У ГНЕУ вважають, що проєкт недостатньо враховує принцип найкращих інтересів дитини та не містить достатніх запобіжників для захисту її власних базових потреб.

Також ГНЕУ окремо поставило під сумнів саму конструкцію «аліментного виконавчого напису нотаріуса». У висновку зазначено, що стаття 1627 проєкту має назву та далі по тексту використовує поняття «аліментний виконавчий напис нотаріуса», однак законодавство не передбачає поділу виконавчих написів на окремі види. У зв’язку з цим експерти наголосили, що виділення серед виконавчих написів нотаріуса окремого «аліментного виконавчого напису» виглядає недоцільним, оскільки всі виконавчі написи виконуються за однаковими правилами.

Крім того, ГНЕУ звернуло увагу на низку технічних і практичних проблем: нечіткі правила стягнення аліментів за минулий час, суперечності щодо сплати аліментів у разі виїзду платника за кордон, а також ризики повернення вже виплачених аліментів після припинення права на утримання.

Окремо експерти наголосили, що проєкт не завжди враховує реальні потреби непрацездатного подружжя, зокрема витрати на лікування та догляд, а також може створити правову невизначеність щодо перерахування аліментів на особисті рахунки дітей.

Таким чином, попри масштабне оновлення аліментного регулювання, частина запропонованих механізмів ще може змінитися під час доопрацювання проєкту.

Загалом проєкт нового ЦК суттєво змінює сам підхід до аліментів. Законодавець робить акцент не лише на соціальному захисті, а й на ефективному стягненні та відповідальності платника. У разі ухвалення проєкту, аліменти стягуватимуть швидше і жорсткіше, а самі правила стануть більш автоматизованими.

