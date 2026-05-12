«Доброзвичайність» замість «соціалістичної моралі»: у Раді пояснили новий термін у проєкті Цивільного кодексу

Новий термін запозичений із європейської правової традиції та відомий ще з римського права.

У парламентському Комітеті з питань правової політики пояснили появу терміна «доброзвичайність» у проєкті нового Цивільного кодексу.

Зокрема, «доброзвичайність» означає моральні засади суспільства, які вже багато років застосовуються в українській правовій системі.

Запровадження нового терміна є спробою відійти від радянського підходу до розуміння правил соціалістичної моралі та моральних засад суспільства, закріплених у чинних Цивільному та Сімейному кодексах.

У комітеті пояснили, що робоча група під час підготовки проєкту нового Цивільного кодексу орієнтувалася на європейську правову традицію та засади громадянського суспільства.

Там наголосили, що поняття «добрі звичаї», відоме ще з римського права, фактично і є «доброзвичайністю». За словами представників комітету, цей термін по суті означає ті самі моральні засади суспільства, які вже закріплені в українському законодавстві та давно застосовуються в правовій системі.

Робоча група готова до подальшої дискусії щодо термінології. У комітеті зазначили, що у разі пропозицій від громадськості щодо проведення філологічної експертизи або заміни терміна на інший варіант такі ініціативи готові розглянути.

Категорія «доброзвичайності» використовується в низці європейських цивільних кодексів, зокрема французькому та німецькому законодавстві, а також в інших нормативно-правових актах.

Крім того, під час євроінтеграції Україна проходить скринінг законодавства, тому українські норми мають відповідати підходам, які діють у Європейському Союзі.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила за основу з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 та з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету законопроєкт № 15150, який передбачає масштабне оновлення та системний перегляд цивільного права України. Рішення підтримали 254 народні депутати.

Документ пропонує системний перегляд приватного права у дев’яти книгах, що охоплюватимуть особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини.

Як зазначається, зміни спрямовані на дерадянізацію законодавства та наближення його до сучасних європейських підходів.

