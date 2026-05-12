  1. В Україні
  2. / Законодавство

«Доброзвичайність» замість «соціалістичної моралі»: у Раді пояснили новий термін у проєкті Цивільного кодексу

09:42, 12 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новий термін запозичений із європейської правової традиції та відомий ще з римського права.
«Доброзвичайність» замість «соціалістичної моралі»: у Раді пояснили новий термін у проєкті Цивільного кодексу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У парламентському Комітеті з питань правової політики пояснили появу терміна «доброзвичайність» у проєкті нового Цивільного кодексу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, «доброзвичайність» означає моральні засади суспільства, які вже багато років застосовуються в українській правовій системі.

Запровадження нового терміна є спробою відійти від радянського підходу до розуміння правил соціалістичної моралі та моральних засад суспільства, закріплених у чинних Цивільному та Сімейному кодексах.

У комітеті пояснили, що робоча група під час підготовки проєкту нового Цивільного кодексу орієнтувалася на європейську правову традицію та засади громадянського суспільства.

Там наголосили, що поняття «добрі звичаї», відоме ще з римського права, фактично і є «доброзвичайністю». За словами представників комітету, цей термін по суті означає ті самі моральні засади суспільства, які вже закріплені в українському законодавстві та давно застосовуються в правовій системі.

Робоча група готова до подальшої дискусії щодо термінології. У комітеті зазначили, що у разі пропозицій від громадськості щодо проведення філологічної експертизи або заміни терміна на інший варіант такі ініціативи готові розглянути.

Категорія «доброзвичайності» використовується в низці європейських цивільних кодексів, зокрема французькому та німецькому законодавстві, а також в інших нормативно-правових актах.

Крім того, під час євроінтеграції Україна проходить скринінг законодавства, тому українські норми мають відповідати підходам, які діють у Європейському Союзі.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила за основу з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 та з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету законопроєкт № 15150, який передбачає масштабне оновлення та системний перегляд цивільного права України. Рішення підтримали 254 народні депутати.

Документ пропонує системний перегляд приватного права у дев’яти книгах, що охоплюватимуть особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини.

Як зазначається, зміни спрямовані на дерадянізацію законодавства та наближення його до сучасних європейських підходів.

Як розповідала «Судово-юридична газета», у Цивільному кодексі вперше пропишуть правила спростування поширеної в інтернеті інформації.

Також з нової редакції вилучено норму, що визначала як підставу для розлучення небажання мати дітей.

Крім того, новий проєкт Цивільного кодексу України № 15150, який містить низку новел, зокрема щодо врегулювання питань посмертного батьківства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект цивільний кодекс

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Заправили бензин замість дизелю: хто відповідає за зіпсований автомобіль — водій чи АЗС

Помилкова заправка автомобіля неправильним пальним може обернутися не лише дорогим ремонтом, а й судовим спором про відповідальність між водієм та АЗС.

Неприбуткові організації зобов’яжуть перереєструватися: проект змін до Податкового кодексу від Мінфіну

Реформа запроваджує принципово нову категорію «непідприємницьких товариств», яка замінює  поняття неприбуткових організацій.

В Україні вперше проведуть комплексну оцінку ефективності АРМА за новою методикою

Затверджено критерії та методику оцінювання ефективності АРМА — як перевірятимуть роботу агентства.

Верховний Суд пояснив, чому не можна звільняти «карантинних» держслужбовців без пропозиції вакансій

Верховний Суд у справі роз’яснив, чи зобов’язана держава працевлаштовувати держслужбовців, що працювали за строковими карантинними контрактами при скороченні штату.

ВС дозволив ТЦК оскаржувати рішення про самостійне виховання дитини військовозобов'язаними, які уникають мобілізації

ВС дійшов висновку, що ТЦК має право оскаржувати рішення у сімейних спорах, якщо вони можуть створювати підстави для відстрочки або звільнення від військової служби.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]