«Добронравие» вместо «социалистической морали»: в Раде объяснили новый термин в проекте Гражданского кодекса

09:42, 12 мая 2026
Новый термин заимствован из европейской правовой традиции и известен еще со времен римского права.
В парламентском Комитете по вопросам правовой политики объяснили появление термина «доброзвичайність» в проекте нового Гражданского кодекса.

В частности, «добронравие» означает моральные основы общества, которые уже много лет применяются в украинской правовой системе.

Введение нового термина является попыткой отойти от советского подхода к пониманию правил социалистической морали и моральных основ общества, закрепленных в действующих Гражданском и Семейном кодексах.

В комитете объяснили, что рабочая группа при подготовке проекта нового Гражданского кодекса ориентировалась на европейскую правовую традицию и основы гражданского общества.

Там подчеркнули, что понятие «добрые нравы», известное еще с римского права, фактически и является «добронравием». По словам представителей комитета, этот термин по сути означает те же моральные основы общества, которые уже закреплены в украинском законодательстве и давно применяются в правовой системе.

Рабочая группа готова к дальнейшей дискуссии относительно терминологии. В комитете отметили, что в случае предложений от общественности относительно проведения филологической экспертизы или замены термина на другой вариант такие инициативы готовы рассмотреть.

Категория «добронравия» используется в ряде европейских гражданских кодексов, в частности во французском и немецком законодательстве, а также в других нормативно-правовых актах.

Кроме того, в ходе евроинтеграции Украина проходит скрининг законодательства, поэтому украинские нормы должны соответствовать подходам, действующим в Европейском Союзе.

Напомним, что Верховная Рада приняла за основу с доработкой положений в соответствии с ч.1 ст.116 и с учетом предложений, изложенных в заключении главного комитета, законопроект № 15150, который предусматривает масштабное обновление и системный пересмотр гражданского права Украины. Решение поддержали 254 народных депутата.

Документ предлагает системный пересмотр частного права в девяти книгах, которые будут охватывать личные, вещные, семейные, наследственные и международные частноправовые отношения.

Как отмечается, изменения направлены на дерадянизцию законодательства и его приближение к современным европейским подходам.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Гражданском кодексе впервые пропишут правила опровержения распространенной в интернете информации.

Также из новой редакции исключена норма, которая определяла нежелание иметь детей как основание для расторжения брака.

Кроме того, новый проект Гражданского кодекса Украины № 15150 содержит ряд новелл, в частности по урегулированию вопросов посмертного отцовства.

