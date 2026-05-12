Новый Гражданский кодекс может ввести аудит поведения в браке, а алименты позволит взыскивать через нотариуса

В проекте нового ГК появилась отдельная глава об алиментах — с новыми правилами взыскания, индексацией и основаниями для утраты права на содержание.

Проект нового Гражданского кодекса Украины зарегистрирован в Верховной Раде под №15150 от 09.04.2026, уже успел вызвать значительный резонанс среди юристов, судей, нотариусов и адвокатов. Документ фактически предлагает полную перезагрузку гражданского законодательства, а одной из наиболее обсуждаемых частей стала именно новая глава об алиментных обязательствах. Причиной стали не только новые механизмы взыскания алиментов, но и попытка существенно изменить сам подход к праву на содержание и ответственности в семейных правоотношениях.

В проекте нового ГК законодатель фактически создает новую модель алиментных правоотношений. Если действующий ГК почти не регулирует алиментные вопросы, оставляя их преимущественно Семейному кодексу, то новый проект вводит отдельную главу о содержании и алиментных обязательствах.

Новеллы касаются не только алиментов на ребенка. Проект детализирует право на содержание между супругами, совершеннолетними детьми и родителями, бабушкой и дедушкой, отчимом и пасынком, а также лицами, которые длительное время проживали одной семьей.

Напомним также, что из проекта Гражданского кодекса исключили норму о «нежелании иметь детей» как основании для развода.

Алиментная исполнительная надпись: взыскание без нового суда

Одной из наиболее практически значимых новелл является алиментная исполнительная надпись нотариуса, предусмотренная статьями 1626–1627 проекта ГК. Проект предусматривает, что в случае невыполнения плательщиком алиментов обязанности по нотариально удостоверенному договору об уплате алиментов и возникновения задолженности, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца, алименты могут взыскиваться на основании исполнительной надписи нотариуса.

Проект предусматривает, что по такой исполнительной надписи алименты могут взыскиваться и на будущее — в размере и на срок, определенные договором об уплате алиментов, в течение срока действия такого договора. Это фактически усиливает роль нотариального договора и упрощает механизм принудительного исполнения.

Автоматическая индексация алиментов

Еще одна важная новелла — автоматическая ежегодная индексация алиментов, определенных в твердой денежной сумме. Проект прямо предусматривает, что такие алименты ежегодно будут подлежать индексации в соответствии с законом, если стороны не согласовали иное.

Фактически индексация становится базовым правилом, а не отдельной инициативой получателя алиментов. Это имеет особое значение в условиях инфляции и многолетнего исполнения алиментных решений.

Взыскание алиментов за прошедшее время

Проект четко разграничивает сроки для различных ситуаций обращения.

При первоначальном обращении в суд: Алименты за прошедшее время могут быть присуждены, но не более чем за один год, если истец докажет, что принимал меры для получения алиментов, а плательщик уклонялся от их уплаты.

По исполнительному документу: Если решение суда уже имеется, но оно не предъявлялось к исполнению, алименты могут быть взысканы за прошедшее время, но не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению документа к исполнению.

Исключение: Если алименты не взыскивались в связи с розыском плательщика или его пребыванием за границей, они должны быть уплачены за все прошедшее время, без ограничения трехлетним сроком

Право на содержание могут утратить из-за поведения в семье

Проект также меняет подход к праву на содержание. Статья 1636 предусматривает, что суд может освободить детей от обязанности содержать родителей, если будет установлено, что мать или отец уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей или не уплачивали алименты, что привело к возникновению задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три года и которая не была уплачена на момент обращения в суд.

В частности, статья 1639 прямо предусматривает, что права на содержание не имеет тот из супругов, который недостойно вел себя в брачных отношениях. Вместе с тем проект не раскрывает, какое именно поведение будет считаться «недостойным», что потенциально может стать предметом судебных споров и различного толкования на практике.

Отдельно проект расширяет круг лиц, которые могут претендовать на содержание. Речь идет не только о детях или родителях, но и о бабушке, дедушке, мачехе, отчиме, а также лицах, с которыми ребенок фактически проживал одной семьей не менее пяти лет.

Пеня, инфляционные потери и новая исковая давность

Статья 1637 фактически превращает алиментное обязательство в полноценное имущественное денежное обязательство с элементами гражданско-правовой ответственности. Проект предусматривает пеню 1% за каждый день просрочки, инфляционные потери и 3% годовых.

В то же время статья 275 проекта ГК устанавливает специальную исковую давность в шесть месяцев для требований о взыскании неустойки за просрочку уплаты алиментов. С одной стороны, это должно ограничить накопление чрезмерных штрафных санкций, а с другой — может ослабить позиции получателей алиментов, которые длительное время не могли обратиться в суд.

Выводы ГНЭУ: часть новелл требует доработки

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своем заключении к проекту обратило внимание, что ряд алиментных новелл содержит риски юридической неопределенности и может потребовать доработки.

В частности, ГНЭУ критикует подход, при котором алименты преимущественно привязываются к заработку плательщика. Эксперты отмечают, что это не учитывает ситуаций, когда лицо получает доход не из зарплаты, а, например, от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности. По мнению управления, такая модель может создать возможности для уклонения от надлежащего содержания.

Отдельные замечания касаются и возможности взыскания средств с малолетнего или несовершеннолетнего ребенка на покрытие расходов, связанных с лечением родителей и уходом за ними. В ГНЭУ считают, что проект недостаточно учитывает принцип наилучших интересов ребенка и не содержит достаточных предохранителей для защиты его собственных базовых потребностей.

Также ГНЭУ отдельно поставило под сомнение саму конструкцию «алиментной исполнительной надписи нотариуса». В заключении указано, что статья 1627 проекта имеет название и далее по тексту использует понятие «алиментная исполнительная надпись нотариуса», однако законодательство не предусматривает разделения исполнительных надписей на отдельные виды. В связи с этим эксперты подчеркнули, что выделение среди исполнительных надписей нотариуса отдельной «алиментной исполнительной надписи» выглядит нецелесообразным, поскольку все исполнительные надписи исполняются по одинаковым правилам.

Кроме того, ГНЭУ обратило внимание на ряд технических и практических проблем: нечеткие правила взыскания алиментов за прошедшее время, противоречия относительно уплаты алиментов в случае выезда плательщика за границу, а также риски возврата уже выплаченных алиментов после прекращения права на содержание.

Отдельно эксперты подчеркнули, что проект не всегда учитывает реальные потребности нетрудоспособных супругов, в частности расходы на лечение и уход, а также может создать правовую неопределенность относительно перечисления алиментов на личные счета детей.

Таким образом, несмотря на масштабное обновление алиментного регулирования, часть предложенных механизмов еще может измениться во время доработки проекта.

В целом проект нового ГК существенно меняет сам подход к алиментам. Законодатель делает акцент не только на социальной защите, но и на эффективном взыскании и ответственности плательщика. В случае принятия проекта алименты будут взыскиваться быстрее и жестче, а сами правила станут более автоматизированными.

