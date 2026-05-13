  1. В Україні

У Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям – що сталося

07:54, 13 травня 2026
Польща скасувала ліцензії для 146 іноземних лікарів, серед них — українці.
У Польщі припинили дію ліцензій для 146 лікарів, які не є громадянами ЄС. Більшість із них — українські медики. Рішення пов’язане з відсутністю підтвердження знання польської мови на рівні B1. Про це повідомляє видання Interia.

Рішення ухвалила Вища медична рада Польщі (Naczelna Rada Lekarska). Головною підставою стало те, що частина лікарів, які працювали за умовними дозволами, не надала документального підтвердження знання польської мови на рівні B1.

У відомстві зазначили, що анульовані ліцензії не підлягають повторному отриманню. Щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікації — від нострифікації диплома до складання державного іспиту LEK.

За оцінками керівництва медичної ради, нині в польській системі охорони здоров’я працює близько 3000 лікарів з України. Водночас приблизно тисяча з них досі не підтвердила знання польської мови необхідним сертифікатом.

Президент Вищої медичної ради Лукаш Янковський наголосив, що питання мовної компетенції є принциповим.

«Якщо хтось не розмовляє польською, він не повинен працювати лікарем у Польщі», — заявив він.

У Польщі триває дискусія щодо умов роботи іноземних медиків. Міністерство охорони здоров’я Польщі планує продовжити ще на рік можливість роботи для лікарів без підтвердженого рівня мови.

У Вищій медичній раді цю ініціативу критикують, вважаючи, що навіть рівень B1 є недостатнім для якісного надання медичної допомоги.

Янковський також зазначив, що зниження мовних вимог було вимушеним кроком через дефіцит медичних кадрів у лікарнях, однак це створило ризики для стандартів лікування.

Пільговий режим, запроваджений після початку повномасштабної війни, поступово завершується. Чинні дозволи на роботу залишатимуться дійсними до осені 2029 року.

До цього часу іноземні лікарі мають або повністю підтвердити свою кваліфікацію відповідно до європейських вимог, або припинити роботу в польській системі охорони здоров’я.

Польща Україна медицина

