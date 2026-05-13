В Польше начали аннулировать лицензии украинским врачам — что произошло

Польша аннулировала лицензии 146 иностранных врачей, среди них — украинцы.

В Польше приостановили действие лицензий 146 врачей, не являющихся гражданами ЕС. Большинство из них — украинские медики. Решение связано с отсутствием подтверждения знания польского языка на уровне B1. Об этом сообщает издание Interia.

Решение принял Высший медицинский совет Польши (Naczelna Rada Lekarska). Главным основанием стало то, что часть врачей, работавших по временным разрешениям, не предоставила документального подтверждения знания польского языка на уровне B1.

В ведомстве отметили, что аннулированные лицензии не подлежат повторному получению. Чтобы вернуться к профессиональной деятельности, врачам придется проходить полную процедуру признания квалификации — от нострификации диплома до сдачи государственного экзамена LEK.

По оценкам руководства медицинского совета, в настоящее время в польской системе здравоохранения работает около 3000 врачей из Украины. При этом примерно тысяча из них до сих пор не подтвердила знание польского языка необходимым сертификатом.

Президент Высшего медицинского совета Лукаш Янковский подчеркнул, что вопрос языковой компетенции является принципиальным.

«Если кто-то не говорит по-польски, он не должен работать врачом в Польше», — заявил он.

В Польше продолжается дискуссия об условиях работы иностранных медиков. Министерство здравоохранения Польши планирует продлить еще на год возможность работы для врачей без подтвержденного уровня владения языком.

В Высшем медицинском совете эту инициативу критикуют, считая, что даже уровень B1 является недостаточным для качественного оказания медицинской помощи.

Янковский также отметил, что снижение языковых требований было вынужденной мерой из-за нехватки медицинских кадров в больницах, однако это создало риски для стандартов лечения.

Льготный режим, введенный после начала полномасштабной войны, постепенно заканчивается. Действующие разрешения на работу останутся в силе до осени 2029 года.

До этого времени иностранные врачи должны либо полностью подтвердить свою квалификацию в соответствии с европейскими требованиями, либо прекратить работу в польской системе здравоохранения.

