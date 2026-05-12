  1. У світі

«Користувачі більше не дивляться наші відео»: найбільші телеканали Чилі подали до суду на Google

00:06, 13 травня 2026
Медіакомпанії заявляють, що через дії Google втратили значну частину рекламних доходів і аудиторії.
Фото: UPI
П’ять найбільших телевізійних мереж Чилі подали антимонопольний позов проти Google, звинувативши технологічного гіганта у зловживанні домінуючим становищем на ринку пошукових систем та цифрової реклами, пише UPI.

Мовники заявили, що звернулися до суду через нібито антиконкурентні практики Google, які призвели до втрати доходів новинними організаціями через використання їхнього контенту на YouTube, у пошуковій системі компанії та в згенерованих штучним інтелектом підсумках.

«Google контролює доступ до аудиторії та цифрової реклами, отримуючи економічну вигоду від журналістики, створеної та профінансованої іншими, не беручи на себе відповідальності, яку передбачає така роль», — заявив президент Національної телевізійної асоціації Чилі (Anatel) Пабло Відаль.

За словами Відаля, новинні редакції були змушені скорочувати персонал і зменшувати регіональне висвітлення, що послаблює контроль за політичною владою та становить «реальну загрозу медіаплюралізму і, відповідно, демократії».

Асоціація мовників заявила, що частка телевізійних мереж у рекламних інвестиціях знизилася з 50% до менш ніж 25% через Google. У позові телеканали просять Трибунал із захисту вільної конкуренції встановити, чи мала місце антиконкурентна поведінка, застосувати санкції проти Google та вжити заходів для забезпечення чесної конкуренції на ринку.

Anatel зазначила, що цей позов відображає ширшу глобальну тенденцію. Органи влади та медіаорганізації у США, Європі, Канаді та Австралії також звинувачували або подавали позови проти Google та інших технологічних компаній, зокрема Meta, через подібну поведінку.

Директор з нових бізнесів і технологій чилійського телеканалу Canal 13 Крістіан Нуньєс-Пачеко заявив, що справа спрямована на врегулювання відносин між медіаорганізаціями та їхньою аудиторією.

«Ми рухаємося до сценарію абсолютного посередництва з боку Google або моделей штучного інтелекту, які не дозволяють нам напряму взаємодіяти з аудиторією», — сказав він чилійській газеті La Tercera.

Нуньєс-Пачеко зазначив, що пошукові системи та AI-системи використовують і витягують інформацію з медіа, зменшуючи прямий доступ користувачів до їхніх платформ.

«Користувачі більше не переходять на наші платформи і не дивляться наші відео. Вони просто споживають підсумок, створений великими технологічними компаніями», — сказав він.

Позов став продовженням подібних судових процесів у тому ж трибуналі. У 2024 році чилійський медіахолдинг Copesa став першою медіаорганізацією в Латинській Америці, яка подала до суду на Google через аналогічні звинувачення.

Copesa звинуватила американську технологічну компанію у перенаправленні новинного трафіку на власні платформи та у відмові компенсувати медіа використання контенту, який відображається через її пошукові сервіси. Компанія вимагала штраф у розмірі близько 48,5 мільйона доларів. Справу досі розслідують.

Google повідомила місцевим медіа, що офіційно ще не отримала повідомлення про позов і прокоментує ситуацію після ознайомлення з повними деталями справи.

Судово-юридична газета

