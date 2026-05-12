«Пользователи больше не смотрят наши видео»: крупнейшие телеканалы Чили подали в суд на Google

Медиакомпании заявляют, что из-за действий Google потеряли значительную часть рекламных доходов и аудитории.

Пять крупнейших телевизионных сетей Чили подали антимонопольный иск против Google, обвинив технологического гиганта в злоупотреблении доминирующим положением на рынке поисковых систем и цифровой рекламы, пишет UPI.

Вещатели заявили, что обратились в суд из-за якобы антиконкурентных практик Google, которые привели к потере доходов новостными организациями из-за использования их контента на YouTube, в поисковой системе компании и в сгенерированных искусственным интеллектом сводках.

«Google контролирует доступ к аудитории и цифровой рекламе, получая экономическую выгоду от журналистики, созданной и профинансированной другими, не беря на себя ответственность, которую предполагает такая роль», — заявил президент Национальной телевизионной ассоциации Чили (Anatel) Пабло Видаль.

По словам Видаля, новостные редакции были вынуждены сокращать персонал и уменьшать региональное освещение, что ослабляет контроль за политической властью и представляет «реальную угрозу медиаплюрализму и, соответственно, демократии».

Ассоциация вещателей заявила, что доля телевизионных сетей в рекламных инвестициях снизилась с 50% до менее чем 25% из-за Google. В иске телеканалы просят Трибунал по защите свободной конкуренции установить, имело ли место антиконкурентное поведение, применить санкции против Google и принять меры для обеспечения честной конкуренции на рынке.

Anatel отметила, что этот иск отражает более широкую глобальную тенденцию. Органы власти и медиаорганизации в США, Европе, Канаде и Австралии также обвиняли или подавали иски против Google и других технологических компаний, в частности Meta, из-за подобного поведения.

Директор по новым бизнесам и технологиям чилийского телеканала Canal 13 Кристиан Нуньес-Пачеко заявил, что дело направлено на урегулирование отношений между медиаорганизациями и их аудиторией.

«Мы движемся к сценарию абсолютного посредничества со стороны Google или моделей искусственного интеллекта, которые не позволяют нам напрямую взаимодействовать с аудиторией», — сказал он чилийской газете La Tercera.

Нуньес-Пачеко отметил, что поисковые системы и AI-системы используют и извлекают информацию из медиа, уменьшая прямой доступ пользователей к их платформам.

«Пользователи больше не переходят на наши платформы и не смотрят наши видео. Они просто потребляют сводку, созданную крупными технологическими компаниями», — сказал он.

Иск стал продолжением подобных судебных процессов в том же трибунале. В 2024 году чилийский медиахолдинг Copesa стал первой медиаорганизацией в Латинской Америке, которая подала в суд на Google из-за аналогичных обвинений.

Copesa обвинила американскую технологическую компанию в перенаправлении новостного трафика на собственные платформы и в отказе компенсировать медиа использование контента, отображаемого через ее поисковые сервисы. Компания потребовала штраф в размере около 48,5 миллиона долларов. Дело до сих пор расследуется.

Google сообщила местным медиа, что официально еще не получила уведомление об иске и прокомментирует ситуацию после ознакомления с полными деталями дела.

