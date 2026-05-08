У Чорнобильському лісі врятували лосеня, яке ледь не загинуло у пожежі: фото та відео

20:07, 8 травня 2026
Рятувальники врятували маленьке лосеня, яке залишилося саме посеред згарища після пожежі.
фото: ДСНС
У Чорнобильському лісі рятувальники врятували маленьке лосеня, яке, ймовірно, залишилося без матері через пожежу. Тварину знайшли на випаленій ділянці лісу — знесилену та налякану.

У ДСНС розповіли, що лосеня лежало просто на згарищі й не могло самостійно пересуватися. Йому дали води та тимчасово взяли під опіку. Після консультацій із представниками лісництва, ветеринарами та зоологами вирішується питання про передачу тварини спеціалістам для подальшого догляду.

Нагадаємо, на тлі масштабної пожежі у Чорнобильській зоні відчуження у МВС оприлюднили актуальні дані щодо радіаційної ситуації в Україні. 

ДСНС тварини пожежа Чорнобиль

