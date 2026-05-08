  1. В Україні

В МВС повідомили про ситуацію із радіаційним фоном над територією України

17:35, 8 травня 2026
На тлі масштабної пожежі у Чорнобильській зоні відчуження у МВС оприлюднили актуальні дані щодо радіаційної ситуації в Україні.
фото: ДСНС
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що станом на зараз радіаційний фон в Україні відповідає нормі.

За інформацією Національної гідрометеорологічної служби ДСНС, рівень гамма-випромінювання на всій території держави не перевищує допустимих значень.

Також у відомстві повідомили, що роботи з ліквідації масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження продовжуються.

Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні відчуження в Київській області триває масштабна лісова пожежа. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється та охоплює нові ділянки лісу.

За даними рятувальників, площа пожежі вже перевищила 1100 гектарів.

У ДСНС зазначають, що ситуацію ускладнюють суха погода, сильні пориви вітру та мінна небезпека на окремих територіях.

