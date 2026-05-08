В МВД сообщили о ситуации с радиационным фоном над территорией Украины

На фоне масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения в МВД обнародовали актуальные данные по радиационной ситуации в Украине.

Министерство внутренних дел сообщило, что по состоянию на сегодняшний день радиационный фон в Украине соответствует норме.

По информации Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС, уровень гамма-излучения на всей территории государства не превышает допустимые значения.

Также в ведомстве сообщили, что работы по ликвидации масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения продолжаются.

Напомним, что в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области идет масштабный лесной пожар. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется и охватывает новые участки леса.

По данным спасателей, площадь пожара уже превысила 1100 гектаров.

В ГСЧС отмечают, что ситуацию осложняют сухая погода, сильные порывы ветра и минная опасность на отдельных территориях.

